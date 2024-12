Criança autista encontrada morta no Rio Acre tinha feito 8 anos há poucos dias; veja detalhes

O caso do menino Matheus de Lima Nery, de apenas 8 anos, que foi encontrado morto, boiando no Rio Acre, chocou a população. A criança desapareceu na sexta-feira (27) e só foi encontrada no sábado (28), nas proximidades do bairro Eldorado, no município de Brasiléia.

Matheus, que era autista de grau 1, estava brincando no quintal de sua casa, às 16h, enquanto sua mãe dava banho no filho mais novo. Depois disto, ele desapareceu e não foi mais visto. Os bombeiros foram acionados por volta das 17h30. Anúncios já haviam se espalhado pelas redes sociais.

Os militares fizeram as buscas até umas 20h, mas não conseguiram localizar o corpo. Apenas no sábado, pela manhã, quando a equipe retornou ao local, um dos familiares que acompanhavam as buscas avistou o menino.

“A criança não estava tomando banho. Ela estava no quintal brincando [porque] a casa fica próximo do rio, e aí a mãe não viu quando ela saiu. O rio estava muito cheio ontem, e aí [ele] entrou na água sem que a família visse. A criança era autista, em um grau bem elevado, e quando perceberam que não encontraram mais, começaram a fazer as buscas”, informou o subtenente do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros, Adacir Vivan, ao g1.

No sábado, o trecho do Rio Acre em Brasiléia marcava 9,69 metros.

“O rio foi baixando muito rápido e não deu de ver as marcas onde ele entrou na água. Os bombeiros foram até o local ontem [27] por volta das 17h40, eles perceberam que a criança tinha sumido por volta das 16h, e aí foram feitas as buscas nas proximidades, não encontraram, e hoje foi retornado as buscas por água, e no momento que os bombeiros chegaram no local, devido à própria onda do barco, talvez fez com que o corpo viesse a aparecer, que estava nos pequenos galhos, no próprio local onde ele entrou na água, no fundo da residência da família”, complementou.

O menino fez aniversário no último dia 12 de dezembro.