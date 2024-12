Criciúma perde para o Flamengo e se complica; veja resultados

O Criciúma desperdiçou a chance de sair da zona de rebaixamento do Brasileirão, pois foi goleado pelo Flamengo no placar de 0 x 3 nesta terça-feira (4/12) no Estádio Heriberto Hülse, o Majestoso, pela 37ª rodada. O resultado mantém o Tigrão na 17ª posição. Ainda no Campeonato Brasileiro, o Vitória empatou em 1 x 1 com o Grêmio no Barradão. No Morumbis, o São Paulo perdeu para o Juventude por 1 x 2.

Mais cedo, o Vasco venceu o Atlético por 2 x 0 e o técnico Gabriel Milito, do Galo, acabou demitido.

Os gols da vitória do Flamengo foram marcados pelo lateral-direito Varela, pelo atacante Bruno Henrique e pelo ponta-esquerda Luiz Araújo. O triunfo tiraria o Criciúma do Z-4 para o Fluminense descer na tabela, mas o time da casa não pontuou com a derrota e se manteve na 17ª colocação com 38 pontos. Assim, em caso de vitória do Tricolor nesta quinta-feira (5/12), diante do Cuiabá, o Tigre será rebaixado para a Série B.