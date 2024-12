Crise climática: 2024 tem segundo novembro mais quente da história

As medições meteorológicas registraram o segundo novembro mais quente desde a instalação da medição pelo Copernicus, o Programa de Observação da Terra da União Europeia. O mês perdeu apenas o de 2023.

Conforme as medições do Copernicus, novembro foi 1,62°C mais quente do que a temperatura global do período pré-industrial. O novembro campeão de aquecimento, registrado em 2023, teve temperatura média 1,74°C mais quente do que a temperatura global do período pré-industrial.

A previsão do Copernicus dá como “praticamente certo” que 2024 será o ano mais quente registrado. Os dados de outra agência de meteorológica, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (Noaa, na sigla em inglês), indicam que os dez primeiros meses de 2024 foram os mais quentes da história na média para o período.

A Noaa divulgou que outubro foi o segundo mês mais quente em 175 anos. A temperatura ficou 1,32°C acima da média registrada no século 20. O outubro mais quente da história foi o de 2023.

O Acordo de Paris, firmado em 2015, prevê que os países trabalhem para conter o aquecimento global em até 1,5°C em relação ao período pré-industrial.