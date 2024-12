Cruzeiro: Gabigol supera CR7 e é o atleta mais pesquisado do Brasil, aponta site

Perto de ser anunciado como reforço do Cruzeiro para a temporada 2025, o atacante Gabigol foi o atleta mais pesquisado no Brasil, segundo dados da plataforma “Flashscore”, especializada em estatísticas do futebol.

De acordo com o Flashscore, o nome de Gabigol foi mais buscado que o português Cristiano Ronaldo, o francês Kylian Mbappé, e os também brasileiros Vinicius Júnior e Luiz Henrique.

Segundo dados divulgados pela Flashscore, Gabigol possui cerca de 1,7 milhões de visualizações no aplicativo da plataforma nos últimos 12 meses.

Gabigol midiático

Gabigol foi decisivo na reta final da temporada 2024 e conquistou a Copa do Brasil naquele que foi o último grande momento do atacante pelo Flamengo. “Gabi” marcou dois gols na final contra o Atlético, além de ter sido importante em outros momentos da competição, como na partida contra o Palmeiras, nas oitavas de final.

Dados contabilizados pela Flashscore apontaram cerca de seis milhões de buscas na plataforma com o nome de Gabigol durante o segundo jogo contra o Palmeiras, em São Paulo.

O Flamengo também foi destaque na Flashscore, sendo o mais buscado no Brasil ao longo de 2024, com aproximadamente onze milhões de pesquisas, superando equipes como Corinthians e Real Madrid. Em estatísticas globais, o time merengue aparece com aproximadamente 76 milhões de visualizações na plataforma.

Pelo Flamengo, Gabigol fez 161 gols. Suas maiores vítimas foram: Fluminense (11), Athletico-PR (11) e Santos (8). Além disso, o atacante conquistou 13 títulos: Campeonato Carioca (2019, 2020, 2021 e 2024), Brasileirão (2019 e 2020), Libertadores (2019, 2022), Copa do Brasil (2022 e 2024), Recopa Sul-Americana (2020) e Supercopa do Brasil (2020, 2021).

Anúncio no Cruzeiro

O Cruzeiro tem o planejamento para anunciar um reforço de peso na próxima temporada. Segundo apuração da Itatiaia, a diretoria celeste tem a intenção de oficializar a contratação do atacante Gabriel Barbosa, o “Gabigol”, no dia 2 de janeiro de 2025, data do aniversário de 104 anos do clube.

O contrato atual de Gabigol com o Flamengo será encerrado no dia 31 de dezembro deste ano. Antes disso, o Cruzeiro, até por questões jurídicas, não pode fazer nenhum anúncio oficial.

O acerto entre Cruzeiro e Gabriel Barbosa aconteceu há alguns meses. Como não chegou a um acordo de renovação com o Rubro-Negro do Rio de Janeiro, o atacante negociou um pré-contrato com a cúpula cruzeirense. Há um alinhamento para que o atleta assine um vínculo de quatro temporadas com a equipe cinco estrelas.

Astro no Cruzeiro

A intenção da diretoria do Cruzeiro é impactar positivamente o grupo de jogadores para a próxima temporada e mostrar ao mercado que o clube retomou força nas contratações. Gabigol, ainda de acordo com a Itatiaia, será a principal atração do clube na pré-temporada nos Estados Unidos.

A viagem da delegação celeste para a América do Norte está prevista para o dia 5 de janeiro.