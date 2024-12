Curto-circuito na sede do partido NOVO em Rio Branco mobiliza Bombeiros neste sábado

Na tarde deste sábado (21), um curto-circuito na sede do partido NOVO 30, localizada na Rua João 23, nas proximidades do bairro Santa Juliana, causou um incêndio que mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Energisa. Apesar da rapidez com que o fogo se alastrou pelos fios, não houve registros de feridos.

O incêndio teve início no padrão de energia e rapidamente se espalhou pelos cabos elétricos, mas foi controlado antes de atingir a estrutura do prédio. O Corpo de Bombeiros chegou ao local em poucos minutos e conseguiu evitar danos maiores.

Embora a equipe da Energisa tenha sido acionada imediatamente, populares relataram que houve uma certa demora no atendimento, o que gerou preocupação entre os moradores e comerciantes da região.

O incidente não resultou em prejuízos mais graves graças à ação rápida dos Bombeiros. A concessionária Energisa será responsável pela investigação das causas do curto-circuito.

Veja o vídeo: