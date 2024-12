Deputada Meire Serafim libera mais de 9 milhões a municípios acreanos, incluindo Sena Madureira

A Deputada Federal Meire Serafim (UB-AC), representante de Sena Madureira, anunciou a liberação de R$ 9,1 milhões em recursos para diversos municípios do Acre. O anúncio foi feito em suas redes sociais e inclui investimentos destinados a áreas como infraestrutura, saúde, educação e cultura.

Entre os beneficiados, destaca-se o município de Feijó, que recebeu R$ 1.200.000, e a capital Rio Branco, com um repasse de R$ 971.508. Senador Guiomard foi contemplado com R$ 2.500.000, enquanto o Governo do Estado recebeu R$ 2.550.000 para aplicação em projetos de saúde, cultura e educação. Já Sena Madureira, cidade base da parlamentar e administrada por seu esposo, Mazinho Serafim, contou com um repasse de R$ 1.381.126. Santa Rosa do Purus recebeu mais 500 mil.

Segundo Meire Serafim, os valores serão usados para melhorias na infraestrutura dos municípios e para a aquisição de equipamentos que beneficiarão a população acreana, além de apoio a saúde e educação. “Esse é só o começo. O Acre ainda tem muito a receber e vamos continuar trabalhando para trazer mais investimentos ao nosso estado”, destacou a deputada.

Comemorando o resultado, Meire reafirmou o compromisso de seu mandato em atender às necessidades das cidades acreanas. Os recursos liberados fazem parte de sua atuação parlamentar junto ao Governo Federal, reforçando sua influência política no estado.