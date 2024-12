Disputa do Open de Ginástica Rítmica ocorreu neste fim de semana em Rio Branco

Grandes apresentações e um excelente público no ginásio do SESI nesse sábado (14), marcaram a disputa do Open de Ginástica Rítmica, evento promovido pela Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE).

A competição reuniu 46 estudantes e atletas de onze escolas públicas e privadas da capital acreana com idade entre sete e 18 anos.

“O evento foi um sucesso com muitos sorrisos e lágrimas. Esse tipo de competição é possível por causa do programa de apoio às federações (PAF) desenvolvido pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e os parceiros locais”, declarou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Ainda de acordo com o representante, os árbitros da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) realizaram ótima avaliação de todas as provas.

“Os árbitros de Rondônia, da CBG, foram fundamentais no Open. Trabalhamos com muita organização e desta maneira vamos desenvolver a base do nosso esporte”, avaliou o presidente.

As premiações do Open foram realizadas de maneira individual e 21 estudantes e atletas receberam medalhas.

“O objetivo para 2025 é promover o Open com duas etapas. Temos grandes desafios para a próxima temporada”, disse o dirigente.