É Hoje! Especial Charlie Brown Jr.: tributo aos 20 anos do álbum ‘Tamo aí na atividade’

Nesta sexta-feira (20), a Confraria Gastrobar se torna o palco de uma homenagem a uma das bandas mais marcantes do rock nacional: o Charlie Brown Jr. O evento especial celebra os 20 anos do álbum Tamo Aí Na Atividade, lançado em 2004, e convida os fãs a relembrarem os maiores sucessos da banda santista que marcou gerações.

A banda do tributo conta com uma formação de peso: Pedro Arco (vocal), José Coelho (guitarra), Pedro Félix (baixo) e Fábio Cordeiro (bateria). Juntos, eles prometem uma viagem pelas diferentes fases e discos do Charlie Brown Jr., com foco especial no álbum homenageado.

Lançado há duas décadas, Tamo Aí Na Atividade trouxe hits inesquecíveis como “Champanhe e Água Benta”, “Longe de Você” e a faixa-título “Tamo Aí Na Atividade”. O álbum foi tão impactante que levou o Grammy Latino em 2005, consolidando ainda mais a banda como ícone do rock brasileiro.

O evento começa às 20h e o show está previsto para 22h. Os ingressos individuais custam R$ 30 e mesas podem ser reservadas por R$ 120. Para mais informações e reservas, entre em contato pelo número descrito na arte oficial do evento.

Local: Confraria Gastrobar

Data: Sexta-feira, 20/12

Horário: A partir das 20h (show às 22h)