Educação realiza teste de aceitabilidade da alimentação escolar no Acre

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE), por meio do Departamento de Alimentação e Nutrição Escolar (Deane), conduziu entre terça e sexta-feira, 3 a 6, testes de aceitabilidade de alimentação em escolas de Rio Branco e interior do estado.

A ação foi realizada por meio do sistema Alimentação Escolar Inteligente (AEI), que auxilia no gerenciamento de toda a cadeia alimentar escolar, desde a compra e distribuição de estoques até o planejamento de cardápios e o acompanhamento do perfil nutricional dos alunos.

Os testes de aceitabilidade são recomendados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e são coordenados e conduzidos por nutricionistas que atuam como responsáveis técnicos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Penae).

A atividade foi realizada com alunos de todas as modalidades de ensino em um município de cada uma das cinco regionais do estado. Em cada localidade, cem alunos participaram da pesquisa, sendo 50 do ensino fundamental e 50 do ensino médio.

Escolas participantes

Na capital, participaram os alunos das escolas Sebastião Pedrosa e Salgado Filho. No interior, as instituições contempladas foram:

– Xapuri: escolas Anthero Soares Bezerra e São Miguel;

– Sena Madureira: escolas Comunitária II e Fontenelle de Castro;

– Tarauacá: escolas Delzuite Barroso Braga de Araújo e Djalma da Cunha Batista;

– Cruzeiro do Sul: Escola Madre Adelgundes Becker.

A metodologia adotada foi de amostragem, com alunos selecionados de forma aleatória. Para validar os resultados, utilizou-se a escala hedônica, que mede o grau de aceitação do avaliador ao alimento, disponibilizada pelo sistema AEI, com ilustrações que indicam diferentes níveis de satisfação: adorei, gostei, indiferente, não gostei e detestei. A abordagem lúdica facilita a expressão das opiniões e gera dados fundamentais para ajustar os cardápios, promovendo refeições atrativas e saudáveis.

O prato avaliado

O pavê de aveia é a mais nova preparação e está em fase de avaliação. Desenvolvida por nutricionistas em parceria com as merendeiras das escolas, a receita busca aumentar a aceitação da aveia, alimento rico em fibras e altamente nutritivo. A chefe da Divisão de Nutrição da SEE, Lorena Lima, explicou que o objetivo é encontrar alternativas inovadoras para o consumo de alimentos saudáveis e reduzir o desperdício.

A iniciativa também contempla a avaliação de pratos já incluídos no cardápio, como forma de acompanhamento e para identificar possíveis desperdícios.