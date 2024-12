Elon Musk está erguendo sua própria cidade no Texas e centenas de pessoas já moram lá; conheça

Nos últimos anos, Elon Musk expandiu sua presença no Texas, transferindo suas empresas da Califórnia e construindo escritórios, armazéns e fábricas em um número crescente de condados texanos.

Agora, Musk está tentando algo que poucos titãs da indústria fizeram em um século: criar sua própria cidade empresarial.

Musk há muito fala sobre sua vontade de fundar uma nova cidade — que ele espera chamar de Starbase — no litoral sul do Texas, onde está localizada a base de lançamentos de foguetes da SpaceX.

Um homem pedala na Memes Street (Rua dos Memes) em Boca Chica Village, Texas Foto: Meredith Kohut/NYT

Por anos, o plano não parecia avançar oficialmente, em parte porque criar um novo município no Texas exige um número mínimo de residentes e apoio da maioria dos eleitores. Nesse meio tempo, funcionários da SpaceX ocuparam casas reformadas dos anos 1950 e moradias temporárias — algumas em trailers Airstream prateados — na sombra dos foguetes da empresa.

Neste mês, empregados que vivem próximos aos escritórios e ao local de lançamentos deram o primeiro grande passo para incorporar uma cidade, reunindo assinaturas e protocolando uma petição oficial para realizar uma eleição.

A petição, apresentada a autoridades do condado de Cameron e compartilhada com o The New York Times após solicitação pública, revela detalhes sobre o tamanho e funcionamento da nova cidade que Musk e sua empresa estão imaginando.

Se autorizada pelo condado, a eleição permitirá aos eleitores escolher três novos oficiais da cidade, incluindo o primeiro prefeito. A petição sugere que o prefeito será Gunnar Milburn, gerente de segurança da SpaceX.

O foguete Starship da SpaceX próximo à plataforma de lançamento em Starbase, Boca Chica, Texas. Funcionários da SpaceX apresentaram uma petição formal para criar a cidade de Starbase Foto: Meredith Kohut/NYT

“Esta é uma situação muito única”, disse Alan Bojorquez, advogado de Austin especializado em ajudar comunidades texanas a formar novas cidades. Ele afirmou nunca ter auxiliado uma empresa a criar uma cidade para seus funcionários.

A petição de Starbase descreve uma comunidade com cerca de 500 habitantes, incluindo ao menos 219 residentes permanentes e mais de 100 crianças, em uma área no fim da Rodovia Estadual 4, perto da praia de Boca Chica, onde a SpaceX realiza muitos lançamentos.

A cidade teria cerca de 3,8 km², um pouco maior que o Central Park, mas pequena para os padrões do Texas. Quase todos os moradores são inquilinos e trabalham na SpaceX, de acordo com a petição.

Existem poucos exemplos de cidades empresariais no Texas, embora ao norte de Houston o fundador do Texas Renaissance Festival tenha criado a cidade de Todd Mission, onde também se tornou prefeito.

Musk, no entanto, pode não estar satisfeito com apenas uma cidade. Ele já considera abrigar funcionários em um empreendimento nos arredores de Bastrop, próximo a Austin. Essa área abriga um campus crescente de empresas de Musk, incluindo uma fábrica da SpaceX, a sede da Boring Company (que desenvolve tecnologia de túneis) e, em breve, escritórios da rede social X. Não está claro na petição por que Musk e sua empresa estão buscando criar a nova cidade de Starbase ou quais benefícios esperam obter com isso. Bojorquez explicou que a maioria das novas cidades é criada por moradores de áreas não incorporadas que querem evitar a anexação por uma cidade maior ou impedir a instalação de negócios indesejados.

A nova cidade proposta por Musk poderia criar seus próprios departamentos de polícia ou bombeiros, ou emitir suas próprias ordenanças. Mas isso não seria obrigatório.

“As cidades são obrigadas por lei a fazer muito pouco”, disse Bojorquez. Uma das questões práticas mais importantes seria a manutenção das estradas, que deixaria de ser responsabilidade do condado. A incorporação também permitiria à comunidade eleger seus próprios líderes locais, criar sistemas municipais de utilidade pública, como abastecimento de água, e tornar a cidade elegível para subsídios estaduais e federais. Além disso, teria imunidade a certos processos judiciais e poderia desapropriar propriedades, segundo Bojorquez. Em uma carta anexada à petição, Kathryn Lueders, gerente geral da SpaceX para Starbase, afirmou que a empresa precisava da “capacidade de desenvolver Starbase como uma comunidade” e observou que a SpaceX “atualmente realiza funções civis” devido à localização remota, como gerenciar utilidades, oferecer educação e cuidados médicos.

“A incorporação transferiria a gestão de algumas dessas funções para um corpo público mais apropriado”, escreveu Lueders em sua carta ao juiz do condado de Cameron, principal autoridade executiva do condado e responsável por aprovar a petição caso ela atenda aos requisitos legais.

Por anos, a SpaceX enfrentou oposição de grupos ambientais no condado de Cameron devido aos impactos dos lançamentos frequentes na ecologia costeira protegida. Moradores e autoridades de Brownsville, a cerca de 32 km de distância, também reclamaram de fechamentos de estradas e restrições de acesso à praia.

Anteriormente, parecia que a empresa buscava apenas mudar o nome da área para fins de entrega postal. Uma solicitação para isso está pendente em uma agência federal.

“Achávamos que esse era o objetivo, mas parece que queriam ir um pouco além”, disse o juiz do condado, Eddie Treviño Jr., em entrevista. “Obviamente, acham que há alguma vantagem nisso.”

Treviño afirmou que a equipe jurídica e o escritório de eleições do condado estavam analisando a petição para verificar se ela atendia aos requisitos legais. “Estou aguardando o retorno deles”, disse. Uma eleição poderia ser marcada para o próximo ano.

O prefeito proposto, Milburn, se recusou a comentar quando contatado por telefone, assim como outras pessoas que assinaram a petição.

Cayetana Polanco, residente da Memes Street, dentro da área da cidade proposta, disse estar animada com a criação de Starbase e esperava que ela se tornasse “um modelo de como novas cidades devem ser”. Ela afirmou não trabalhar na SpaceX, mas que seu marido sim.

“Se tudo der certo com essa petição, meu bebê pode ser o primeiro nascido nesta cidade”, acrescentou. “Seria incrível!”

Quase todos os moradores da área trabalham na SpaceX ou têm familiares que trabalham. A maioria vive em casas de propriedade da empresa, concentradas ao redor dos principais prédios, incluindo pelo menos um restaurante, exclusivo para funcionários.

“A SpaceX é a principal proprietária de terras na área proposta de Starbase e, com poucas exceções, possui todas as propriedades reais”, escreveu Richard Cardile, gerente sênior de operações do espaçoporto da SpaceX, em um depoimento como parte da petição.

A empresa, acrescentou, mantém “registros detalhados de todos os indivíduos que residem em cada unidade habitacional na cidade proposta de Starbase”.

Por essas razões, se as autoridades do condado aprovarem uma eleição, os eleitores provavelmente serão favoráveis.

Um deles, presumivelmente, seria o próprio Musk. Ele não estava entre os signatários da petição, mas possui residência no condado de Cameron e afirmou ter votado lá em novembro.