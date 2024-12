Esposa de pastor expõe traição durante culto e confusão termina em pancadaria

Na última quinta-feira (27), uma mulher chamada Aryana Medeiros, esposa do pastor Ruan Sérgio Silva, da igreja Assembleia de Deus, causou tumulto durante o culto ao revelar aos fiéis ter descoberto uma traição do marido com um dos membros da igreja, a levita identificada como Laís Silva. Na gravação que foi compartilhada pela página “Fuxico Gospel”, no Instagram, e a moça dava detalhes da relação do dois enquanto uma outra irmã distribuía prints das mensagens que eles trocavam pelo WhatsApp. A situação acabou saindo de controle e terminou em pancadaria.

Na gravação, o pastor Ruan Sérgio estava prestes a voltar a pregar, quando Aryana Medeiros arrancou o microfone da mão dele e começou a discursar. “Agora a oportunidade é minha, gente. Hoje de manhã eu rackeei o celular do meu esposo e hoje de manhã eu descobri que ele está ficando com a levita Laís, esposa do Patrick. Estão aí os prints, quem quiser ver, estão aí as mensagens. Se vocês quiserem ou não acreditar, está aí. E ele é tão cara de pau, que ela passou o natal na minha casa”, disse a esposa do pastor enquanto uma outra mulher mostrava os prints aos fiéis.

Não demorou muito para que Aryana Medeiros fosse interrompida pelo próprio marido, que tentou arrancar o microfone da mão dela. Após isso, a moça partiu para cima do líder religioso e em seguida também pulou sobre os bancos da igreja para agredir a amante dele. A briga precisou ser apartada pelos outros fiéis que estavam presentes.

A mulher do pastor deu detalhes

Após o vídeo da exposição da traição do pastor Ruan Sérgio viralizar, a agora ex-esposa dele usou as redes sociais para dar mais detalhes sobre o ocorrido. Aryana Medeiros mostrou alguns prints de conversas entre o marido e a levita Laís Silva, onde eles marcavam de se encontrar. “Vamos nos encontrar de novo quando? Saudades de dar um beijo na sua boca”, disse o líder religioso. “É só você falar. Você fica enrolando”, respondeu a evangélica. “Não é isso. Estou trabalhando até mais tarde e Aryana é águia. Antes da virada vamos [nos ver]?”, sugeriu ele. “Então tá, vou esperar”, disse a moça.

Aryana Medeiros também falou sobre a conversa que teve com baixista Patrick Fernandes, onde ele contou que a esposa deu uma outra versão da história. “Ela disse que ele [o pastor] agarrou a força no dia em que tava lá em casa e eles tiveram relação”, contou o músico. “E ele obrigou ela a mandar nude também? Ela pedindo dinheiro a ele”, disse a ex-esposa do religioso. A mulher ainda garantiu que pretende bater nos dois caso os encontre na rua. Em um outro story, ela também deixou claro que o casamento acabou. “Agora sim ele está livre para ficar com quem ele quiser. Está solteiro, mas está sem nada, sem nem roupa para vestir”, escreveu.