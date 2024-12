EUA dizem ter assassinado líder do Estado Islâmico em ataque na Síria

O governo dos Estados Unidos anunciou ter assassinado Abu Yusif, líder do Estado Islâmico (Isis), em um ataque de precisão contra o território da Síria. A informação foi divulgada pelo Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), nesta sexta-feira (20/12).

Em um comunicado, o comando norte-americano afirmou que Abu Yusif, também conhecido como Mahmud, foi morto durante uma ação na província de Deir Zor. Um outro membro do grupo jihadista também morreu no ataque.

Desde a queda de Bashar al-Assad, os EUA iniciaram uma série de bombardeios contra o território da Síria. Segundo Washington, o objetivo é atingir posições remanescentes do Isis no país.

Na quinta-feira (19/12), o Pentágono revelou ter aumentado a presença militar norte-americana na Síria antes do fim da dinastia Assad, com o objetivo de combater o Estado Islâmico.

Apesar de ter perdido seu último reduto no território sírio em 2019, a organização jihadista que aterrorizou o mundo no início da década de 2010 continuou realizando ataques esporádicos no país.