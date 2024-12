Ex-assessor de Mailza é cotado para assumir Secretaria de Saúde; Bocalom faz anúncio nesta terça

Bocalom deve anunciar, nesta terça-feira (9), o novo secretário municipal de Saúde, que assumirá o cargo a partir de 2025, quando inicia o segundo mandato do prefeito. A informação foi obtida com exclusividade pela reportagem do ContilNet.

Uma novidade surgiu em meio às discussões. Renan Biths, que coordenou a campanha de Bocalom, é mais um dos cotados para o cargo. O gestor foi braço direito da vice-governadora Mailza Assis antes de ir para a Prefeitura.

O ContilNet conversou com Biths nesta segunda-feira (9). Ele confirmou que seu nome está entre as indicações para o cargo, mas que nenhuma decisão foi tomada até o momento.

“Conversaram comigo sobre a possibilidade de assumir o cargo, mas não há nada confirmado até o momento. O que posso dizer é que estou pronto para qualquer desafio que for dado pelo prefeito”, destacou.

A indicação para o cargo é do União Brasil. Renan não está filiado ao partido, mas disse que pode entrar para o grupo se seu nome for oficializado. “Se eu for escolhido, entro para o partido”, concluiu.

Na semana passada, o vereador eleito Rutênio Sá (UB) também foi cotado para a pasta e disse que está “pronto para a missão”, caso seja escolhido.

Atualmente, a Semsa está sendo comandada pelo secretário municipal de Gestão Administrativa, Jonathan Santiago, de forma cumulativa, desde a saída do médico Eliatian Nogueira, exonerado no último dia 13 de novembro.