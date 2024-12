Fábio Storch é empossado novo reitor do Ifac, no Ministério da Educação, em Brasília

“É um momento de muita alegria. Sou grato a nossa comunidade acadêmica que me confiou a missão de atuar frente à gestão do Ifac. Me comprometo, dia após dia, a fazer do nosso Instituto Federal do Acre uma instituição mais forte, de forma que atenda nossa sociedade com educação pública, gratuita e de qualidade”, ressaltou o novo reitor do Ifac.

Durante a posse, Fábio Storch destacou ainda a política de criação e ampliação da Rede Federal no país. “Até 2008, no Acre, não existia uma unidade da Rede Federal e foi preciso um presidente da República, que não tem diploma universitário, criar os Institutos Federais. Hoje somos mais de 680 unidades no país”.

O reitor do Ifac também ressaltou a importância de programas nacionais, como o Pé-de-Meia, que têm atendido financeiramente estudantes de instituições públicas. No Ifac, a ação federal já beneficiou cerca de 1,1 mil alunos e alunas, que representa quase 60% de todos os discentes que realizam cursos técnicos integrados na instituição.

Ainda em sua fala, Fábio Storch lembrou da importância do Governo Federal ampliar o orçamento para que seja possível desenvolver ações que atendam especificamente as regiões que compreendem o Custo Amazônico. “Que a presidência e o Ministério da Educação continuem olhando para as instituições da Rede Federal no Norte do país. Dessa forma, seguiremos fazendo uma educação com mais equidade e mais justa em todo o Brasil”.

Na cerimônia, o ministro da Educação, Camilo Santana, parabenizou os novos reitores e reitoras, e ainda destacou a importância das instituições federais de educação na transformação de vidas e comunidades em todo o país.

“Hoje celebramos um momento de grande importância para a educação brasileira, que é a posse de reitores e reitoras, que estarão à frente de 15 instituições federais de ensino superior e técnicos. Mais que gestores, são líderes que carregam o potencial de transformar não apenas as universidades e institutos federais, mas as comunidades ao redor e transformar vidas. Os desafios que temos pela frente são grandes, mas a história nos mostra que, com determinação e trabalho coletivo, podemos construir um futuro promissor. Cada reitor e reitora que assume seu mandato, traz consigo uma trajetória de dedicação e uma visão que, tenho certeza, enriquecerá ainda mais nossa Rede Federal de Ensino”.

O ministro da Educação ainda reconheceu o processo democrático de eleição dos novos gestores federais e ressaltou como as futuras ações de cada profissional irão impactar na educação ofertada no país. Sobre o Ifac, Santana parabenizou o novo reitor pelo compromisso em reforçar o papel da educação no Acre, provendo inclusão e formação técnica de qualidade.

Também participaram da cerimônia de posse: o presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), César Callegari; o secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Marcelo Bregagnoli; o secretário de Educação Superior, Alexandre Brasil; o presidente do Conselho Nacional de Instituições da Rede Federal (Conif), Elias de Pádua Monteiro; e o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), José Daniel Diniz Melo.