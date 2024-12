Família reúne amigos para comemorar os dois anos da cura de Jéssica Sales do câncer

Depois de superarem um câncer de mana, da ex-Deputada Jéssica Sales, com muita serenidade, fé e cercados de amor, a família Sales aproveitou o clima de paz natalina para celebrar a vida nova de Jéssica.

Cercados de parentes e amigos próximos, a Família chamou o evento de “Encontro de Gratidão” que foi cercado de muita emoção e ,como próprio nome diz, gratidão pela vida da jovem.

A celebração da vida de Jéssica foi realizada no último domingo (22), na fazenda em que a família reside e faz parte de um propósito feito pela deputada estadual Antonia Sales (mãe de Jéssica) com o apoio do esposo Vagner Sales (pai de Jéssica), pela cura de um câncer de mama em 2022.

Desde então, todos os anos no mês de dezembro, próximo à comemoração do nascimento de Jesus, a família e amigos celebram também a vida e o renascimento de Jéssica Sales.

O evento foi marcado por apresentações artísticas musicais, reflexões e muitas orações. O ponto alto da reunião foi quando todos se uniram de mãos dadas em um círculo e realizaram uma forte oração, na sequência balões forma são soltos aos céus em símbolo de gratidão e celebração pela vida.

“Eu me sinto muito feliz, amada por Deus, por minha família e por todos vocês que se juntam a nós nessa celebração que é pra Deus mesmo, agradecendo a Ele por ter me abençoado com a cura!” Expressou Jessica Sales, ao se dirigir ao público presente.

A deputada estadual Antonia Sales disse que diante seu clamor de mãe a Deus, pela cura da filha, esse gesto de reunir as pessoas e de fazer um grande coro de louvor e adoração a Deus, é algo muito simples diante a grandeza da graça alcançada.

“Portanto, isso já virou tradição em nossa família, o encontro da Gratidão, que iniciou em 2022, vai continuar pelos próximos anos, cada vez melhor, para mostrar a importância de festejar a vida!”Disse emocionada.