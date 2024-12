Feira Natalina de Economia Popular e Solidária é aberta oficialmente nesta sexta-feira e vai até o dia 24 no Horto Florestal

Em evento realizado nesta sexta-feira, 20, foi aberta oficialmente a XII edição da Feira Natalina da Economia Popular e Solidária, e seguirá até a próxima terça-feira, 24 de dezembro, das 8h às 20h, no Horto Florestal, em Rio Branco.

A iniciativa é coordenada pela Unisol em parceria com diversos órgãos e instituições e oferece diversas opções de presentes com preços acessíveis.

Nesta edição, 50 empreendimentos de cooperativas, associações e grupos estarão expondo e comercializando na Feira. Entre as alternativas de produtos, a população encontrará peças de artesanatos, flores, plantas ornamentais, hortaliças, além de itens de alimentação, bazar, cerâmica, reciclagem, games, economia criativa, entre outros.

Na fala de abertura o coordenador da feira e diretor da Unisol Acre, Carlos Omar, agradeceu os parceiros e disse que a atividade visa promover a geração de renda e fortalecer a economia local. “As feiras de economia popular e solidária atraem consumidores, empreendedores e artesãos, gerando fluxo de pessoas na ocupação de espaços públicos e incentivando o desenvolvimento socioeconômico da cidade. É mais uma opção para a população nesse período natalino para as famílias visitarem e comprarem seus presentes”, afirma.

Valdemiro Rocha, presidente do Sistema OCB no Acre, destacou que o governo federal tem implementado políticas públicas voltadas para a economia popular, solidária e agricultura familiar, que tem ajudado o setor a se fortalecer.

“Neste governo a Secretaria Nacional de Economia Solidária foi recriada e fortalecida e com ela várias políticas públicas para o setor foram implementadas. Aqui no Acre o trabalho da Unisol, da OCB e de todos os parceiros que apoiam essa causa, tem contribuído muito para melhorar a renda de pessoas que precisam, a Instituição que eu represento apoia e aposta na economia popular e solidária como ferramenta de transformação social e de oportunidade de renda para muitas famílias”, disse.

Parceria para realização

O evento é uma realização da Unisol Acre em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, Governo do Estado do Acre, Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/AC), SICOOB, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária (SENAES), Incra, Conab/Acre, Reaja, Sescoop, Gabinete do Deputado Estadual Pedro Longo, Central Única dos Trabalhadores (CUT), Instituto Federal do Acre (IFAC), EMATER, Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (SETE), Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) e Programa de Formação Paul Singer.

FOTOS:

Texto: Andréia Oliveira

Fotos: Bárbara Silva