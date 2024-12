Filho de Deolane Bezerra diz que nunca trabalhou: “Nasci cansado”

Kayky Bezerra, filho da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, usou do bom humor para responder aos seguidores e internautas que nunca trabalhou. Aos 18 anos, o jovem tem mais de 1,3 milhão de seguidores só no Instagram e ostenta uma vida luxuosa nas redes sociais, totalmente bancada pela mãe famosa, que chegou a ser presa em meio a uma investigação por lavagem de dinheiro.

Na noite desta sexta-feira (20/12), o filho de Deolane Bezerra abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para responder dúvidas dos seguidores. Um internauta questionou Kayky se ele já havia trabalhado e se era bom ter mãe rica. “Nunca trabalhei”, riu o jovem. “Minha mãe já trabalhou tanto que nasci cansado”, brincou na sequência.

A fala de Kayky divertiu muitos internautas nas redes. “Não julgo o querido, todo mundo queria ser herdeiro”, comentou Higor Mattheus. “Famoso herdeiro, meu sonho, não vou mentir”, escreveu Augusto Botelho. “A resposta foi no nível da pergunta, no deboche, arrasou!”, apontou Alex Bezerra.

Kayky Bezerra celebrou seus 18 anos no dia 15 de novembro. Na data, ganhou uma homenagem da mãe. “18 anos se passaram e você é uma das 3 bençãos que Deus me ofereceu nessa terra!”, disse. “Saiba que eu tenho muito orgulho de ser sua mãe, você é muito especial, meu coração se enche de orgulho de você! Na arquibancada da vida eu sou sua maior fã!”, escreveu Deolane Bezerra.

No começo de setembro, tanto Kayky quanto Gilliard dos Santos, conhecido como “Chefinho”, de 20 anos, foram citados no interrogatório ao qual Deolane Bezerra foi submetida após ser presa na Operação Integration, realizada pela Polícia Civil de Pernambuco, para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

No interrogatório, Deolane Bezerra teve que responder sobre transações bancárias feitas para os dois filhos. Segundo trechos do depoimento, a influenciadora e afirmou que a origem do dinheiro dos filhos vem de “trabalhos de publicidades”. A investigação apontou que Gilliard recebeu uma transferência de R$ 250 mil, enquanto Kayky Bezerra recebeu R$ 68 mil.