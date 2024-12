Final do ano e a chegada do natal aquecem as compras no Via Verde Shopping com ofertas exclusivas

O Via Verde Shopping celebra a magia do Natal e a chegada do fim de ano com ofertas imperdíveis que prometem aquecer as compras e encantar seus visitantes. Com uma ampla variedade de lojas e serviços, o maior polo varejista do Acre se consolida como o destino perfeito para quem busca praticidade e variedade na hora de encontrar presentes para todos os gostos e idades.

Com o objetivo de tornar a experiência ainda mais especial, o Via Verde Shopping combina promoções exclusivas com uma decoração natalina deslumbrante. Cada detalhe especialmente pensado para criar um ambiente acolhedor e festivo, proporcionando momentos únicos para as famílias. A presença do Papai Noel adiciona um toque de magia ao espaço, transformando cada visita em uma verdadeira celebração.

E para completar essa experiência encantadora, o shopping lançou uma promoção especial: a cada R$ 400,00 em compras realizadas nas lojas, os clientes ganham um kit Nativa Spa. Esse presente, ideal para se cuidar ou surpreender alguém querido, complementa a atmosfera de carinho e celebração que envolve as compras de fim de ano. A campanha é uma oportunidade extra para aproveitar os benefícios da temporada.

Pensando em oferecer ainda mais comodidade, o Via Verde Shopping contará com horários estendidos durante dezembro. Nos dias 14, 19, 20, 21 e 23, o funcionamento será das 10h às 23h; nos dias 15 e 22, das 11h às 21h; e no dia 24, véspera de Natal, das 9h às 18h. Esses horários especiais garantem mais tempo para que todos aproveitem as promoções e vivam a magia do Natal sem pressa.

“O Natal é um momento mágico, e no Via Verde Shopping temos o privilégio de fazer parte dessa experiência tão especial para as famílias. Ver as crianças encantadas com o Papai Noel e as famílias aproveitando o ambiente festivo é algo realmente emocionante. Esse clima, aliado às ofertas exclusivas e à praticidade que preparamos, tem atraído mais visitantes e impulsionado as vendas, reforçando nosso papel como um espaço de celebração, lazer e o destino ideal para as compras de fim de ano”, afirma Daniel Ferreira, gerente de marketing do Via Verde Shopping.

Não deixe de aproveitar as ofertas exclusivas, os momentos especiais em família e todo o clima festivo que só o Via Verde Shopping pode oferecer para celebrar o Natal com estilo, conforto e alegria!

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.

Sobre a Alqia

A Alqia é uma das principais administradoras de shopping centers do país, atuando desde a concepção até a gestão de portfólio dos empreendimentos. Sob a sua gestão estão 12 empreendimentos distribuídos por diferentes regiões do Brasil, mais de 390 mil m2 de ABL e mais de 1 700 lojas. O grupo atende a diferentes perfis de clientes sempre com o compromisso com eficiência e inovação, gerando valor para empreendedores e impactando positivamente a vida das pessoas e da sociedade.

Os empreendimentos são: Aurora Shopping, em Londrina (PR) e Bossa Nova Mall no Rio de Janeiro. No Nordeste, Shopping Pátio Maceió e Shopping Paralela, em Salvador. Na região Norte, Via Verde Shopping, em Rio Branco e Shopping Manaus Vianorte. Em Minas Gerais, o Shopping Uberaba e o Uberlândia Shopping. Em São Paulo, Shopping Granja Vianna, em Cotia, Pátio Cianê Shopping, em Sorocaba, Super Shopping Osasco e Shopping Metrô Tucuruvi, na capital. Mais informações no site https://www.alqia.com.br/.