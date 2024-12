Fortaleza vence Apodi em jogo emocionante e conquista 1º Campeonato Brasileiro de Futsal

Em duelo de nordestinos, o Fortaleza conquistou o título da primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futsal. A equipe comandada por Olivaldo Facó venceu o duelo por 3 a 2 na prorrogação. Mais de dez mil pessoas lotaram o Centro de Formação Olímpica, na capital cearense, para acompanhar a decisão.

Com festa da torcida, o Leão do Pici superou o time adversário com brilho de Jé (2x) e Nardinho. Sandrinho e André Nem descontaram para o time do Rio Grande do Norte. As equipes empataram em 3 a 3 no primeiro confronto.

Foi a quinta final disputada pela equipe, que chegou ao terceiro título. Além do título nacional, já levou a Copa Estado do Ceará e a Copa do Nordeste. Também foi vice-campeão da Copa do Brasil. O Tricolor também é finalista do Campeonato estadual.

Campanha do Leão

O Fortaleza terminou a primeira fase como 2º colocado do Grupo A com 18 pontos. Em 9 jogos, foram 6 vitórias e 3 derrotas. Com 32 gols marcados e 20 sofridos. Nas Oitavas, o Leão passou pelo Riberópolis e tirou o Concórdia/SC nas quartas. Nas semis, o Leão eliminou o Sport Recife.

Como foi o jogo?

O Fortaleza pressionou nos minutos iniciais, mas viu o Apodi responder com Kaio Dantas. Com forte contra-ataque, o time visitante cresceu mas esbarrou nas defesas precisas de Lambão. Pelo Tricolor, Nardinho teve boa chance, e Mateus se antecipou para a defesa. Na metade do primeiro tempo, Gigante foi expulso após falta dura em André.

Com um jogador a menos, o Leão viu o adversário abrir o placar com Sandrinho, que aproveitou sobra de bola para fazer o 1 a 0. A vantagem do Apodi permitiu que o Fortaleza voltasse a ter mais um atleta. A equipe de Facó quase empatou com Rafinha, e Apodi quase ampliou com Potengi.

O Tricolor cresceu ofensivamente. Nardinho quase marcou após lance com Jé, mas a defesa do Apodi salvou em cima da linha. Faltando quatro minutos para o fim da etapa inicial, Nardinho levantou a bola na área e Jé empurrou para o fundo da rede e deixou tudo igual no duelo até o intervalo.

Pressão dos dois lados. Apodi finalizou, mas o Tricolor respondeu em jogada perigosa com Jé. A torcida do Fortaleza aumentou o tom para apoiar o time das arquibancadas do CFO. Marcinho cobrou falta perigosa e mandou para fora. Após jogada com Valdim, Everton finalizou e errou o alvo. A partida começou a ficar bastante faltosa e tensa.