Foto. William Bonner mostra braço quebrado após acidente: “Agora vai”

William Bonner voltou as redes sociais, nesta segunda-feira (23/12), para mostrar o braço imobilizado. O apresentador do Jornal Nacional contou que sofreu um acidente durante um exercício físico e quebrou o membro.

“Os imobilizadores certos. Agora vai”, escreveu ele na publicação feita no Instagram.

No último sábado (21/12), Bonner explicou que caiu, quebrou a mão direita e o cotovelo esquerdo e vai ficar afastado do telejornal temporariamente. “Resolvi dar uma volta na Lagoa Rodrigo de Freitas inteira. Quando eu saio de casa, passa de 8km o circuito, um exercício bom”, iniciou.

“Desses oito e tal, corri 2km, coisa que eu não fazia há muito tempo. Tava todo orgulhosão… 61 anos, correndo 2km… ‘agora eu vou retomar minha forma física!’, aí eu tropecei. Já estava pertinho do fim”, disse ele.

William Bonner completou: “Fiz o que todo mundo faz. Intuitivamente, você estica os braços para proteger o rosto. Da mão direita, quebrou um ossinho chamado trapézio. Na esquerda, não quebrou nada, mas o impacto foi muito forte, e o tal do vetor de força foi destruir a cabeça do rádio [osso do antebraço]. Fatiou”.

César Tralli reage a acidente de William Bonner

Muitos fãs, telespectadores e famosos comentaram a publicação de William Bonner, incluindo César Tralli, que hoje comanda o Jornal Hoje. Ele é apontado como possível substituto de Bonner no Jornal Nacional.

Nos comentários, Tralli desejou uma ótima recuperação ao colega de emissora: “Nossa! Parece que tô vendo a minha mãe falar: ‘Jesus amado! O que foi isso, meu filho?’. Agora, é botar as barbas de molho. Ainda bem que você tem a merecidissima folga do Natal para se recuperar. E melhor ainda: a Natasha para cuidar bem de você! Abraços e ótima recuperação”.