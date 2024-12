Fotos: grande público e presença de cosplays mantêm a tradição do CCXP, em São Paulo

A Comic Con Experience 2024 (ou CCXP) teve início nesta quinta-feira (5), no São Paulo Expo, pavilhão de exposições na Zona Sul da cidade. Desde 2013, o evento — considerado o maior de cultura pop da América Latina — reúne milhares de fãs do nicho, que contempla desde filmes e séries até jogos e animes.

Além de reunir grandes empresas, celebridades nacionais e internacionais e, há poucos anos, influenciadores (os creators), em ações diversificadas, como painéis e sessões de autógrafos, outra certeza da feira é a presença de um enorme público. Nesta 11ª edição, o encontro deve receber mais de 300 mil pessoas ao longo dos quatro dias de duração.

Uma tradição consolidada há anos faz com que alguns acabem chamando a atenção em meio ao mar de pessoas: os cosplays. Ao andar entre os estandes e palcos, é fácil esbarrar com pessoas vestidas como os mais distintos personagens do entretenimento — muitos, no caso, parando diversas vezes para posar para fotos com o restante do público.

Neste ano, além das figuras mais conhecidas, como os heróis e vilões da Marvel e da DC, os cosplayers investiram em produções de personagens que vêm fazendo sucesso com lançamentos recentes. Jinx, do jogo League of Legens e da série “Arcane”, da Netflix, pôde ser vista várias vezes, com diferentes versões. Já Elphaba, de “Wicked”, também foi figurinha repetida.

Clarissa e Giovana, se conheceram na edição do ano passado, ambas vestidas como Jinx, e, neste ano, acabaram se encontrando novamente. Enquanto Clarissa, estudante de direito, frequenta a CCXP desde 2019, Giovana começou a participar apenas em 2022, acompanhada da mãe.

— Acho muito legal quando pedem para tirar foto, você sente que o seu trabalho é valorizado — diz Clarissa. — Eu fiz a fantasia inteira. Levei alguns meses porque eu não sabia costurar, só comprei uma máquina de costura e comecei a fazer. Depois fui aprimorando e consegui fazer as armas.

Ainda na onda de personagens famosos, Naldo e Ana Teresa aproveitaram o sucesso da adaptação do jogo “Tha Last Of Us” e fantasiaram-se de Joel e Ellie. Naldo, que é designer de games, é familiarizado com este universo do entretenimento e frequenta o evento há três edições.

— Nós jogamos o jogo juntos e sempre gostamos muito, até nos identificamos um pouco com os personagens. Achamos que seria legal curtir a CCXP nessa vibe, então um amigo nosso, que é artista plástico, fez as armas com PVC e canos — comenta Naldo. — Ela ficou assustada porque chegamos e já quiseram tirar foto com a gente (risos).

Cosplays na CCXP 24 4 fotos Em tradição já consolidada, cosplayers fazem sucesso em meio ao público da CCXP.

Enquanto muitos realizam os cosplays como hobbies, outros têm esta atividade como profissão. Nataly trabalha como personagem viva e cosplayer desde 2022, fazendo personagens de filmes, quadrinhos, jogos e, até mesmo, as princesas da Disney. Apesar de frequentar a CCXP desde 2017, começou a se fantasiar no ano em que iniciou o trabalho na área.

— É sempre legal e gratificante fazer um personagem que você gosta. Talvez não seja todo mundo que vá curtir, por conta da interação com o público, mas, para quem é minimamente extrovertido, é bem legal — diz Nataly, que estava de Soraka, mais uma personagem de League of Legends.

Luíza, designer, e Gabriela, wig maker, planejaram seus cosplays desta edição por mais de um ano. Segundo elas, apesar do trabalho, vestir-se como Howl e Sophie Hatter, de “O Castelo Animado”, é muito gratificante, visto que gostam muito da animação.

— Eu fiz tudo do zero, levei uns seis meses já que deixei para fazer em cima da hora (risos). Mas ainda fiz uma parte da roupa dela (apontando para Gabriela). — comenta Luíza, cosplayer há 11 anos.

Cosplays na CCXP – continuação 5 fotos Dentre os diversos cosplayers no evento, enquanto muitos têm a atividade como atuação profissional, outros realizam o hobby há alguns anos.

Apesar de boa parte dos cosplayers frequentar a CCXP há várias edições, para muitos, o início da atividade se deu apenas neste ano. Dimitrius, professor, e Humberto, programador, escolheram os personagens da animação “Hotel Hazbin”. Enquanto o professor optou por se vestir como Lúcifer, por se identificar com seu jeito paternal, o programador preferiu Alator, por sua liberdade.

— É uma experiência muito empolgante. Assim que chegamos, já pediram para tirar foto com a gente, isso nunca tinha acontecido antes — diz Dimitrius.

Por outro lado, alguns visitantes já estão mais do que acostumados com a ação. Gustavo, harmonizador facial, e Vitor, empresário, são amigos desde os três anos e, juntos, já realizaram diversos cosplays. Nesta edição e na anterior, escolheram elaborar suas fantasias com base nos heróis da série “Power Rangers”.

— Na escola, brincávamos de ‘Power Rangers’ em todo intervalo. Sempre quis poder ser um deles, então, ter a possibilidade de fazer cosplay é muito legal — diz Vitor. — Além de ser uma série que todo mundo conhece e gosta, também é um cosplay com capacete, então, não tem nada que tire a gente do personagem. Quando olham para a gente, parece que acabamos de sair da tela da TV.

Cosplays na CCXP 24 – parte 3 3 fotos Para escolher os personagens, muitas vezes, os cosplayers procuram por alguma ligação direta com eles.