Furacão do Norte vence o Santa Cruz e conquista título do Estadual Sub-11

O Furacão do Norte venceu o Santa Cruz por 2 a 0 nesta quarta, 4, no Florestão, com gols de Youssef e Thayllon e conquistou, de maneira invicta, o título do Campeonato Estadual Sub-11.

Jogo de imposição

Mesmo com garotos de 10 e 11 anos em campo, a final entre Furacão do Norte e Santa Cruz foi de imposição física. As duas equipes marcaram forte e jogaram em velocidade durante os 40 minutos.

O zagueiro Youssef abriu o placar na primeira etapa e no início do segundo tempo Thayllon definiu o marcador.

Fala, Bruno!

“Conseguimos fazer uma grande partida e o título foi merecido. Trabalhamos muito e chegar ao futebol ganhando um título importante aumenta a nossa responsabilidade e vontade de seguir trabalhando duro”, declarou o técnico do Furacão do Norte, Bruno Melo.

Mais uma competição

“Promover competições na base tem uma grande importância para o nosso futebol e também para a sociedade. Colocamos em campo no Sub-11 mais de 300 garotos e isso é motivo de satisfação no fechamento de mais um torneio na temporada”, afirmou o presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), Antônio Aquino.