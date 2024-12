Ghibli Fest: Brasil terá festival com 22 filmes do Studio Ghibli em 2025

Nelson Akira Sato, CEO da Sato Company, anunciou que os cinemas brasileiros ganharão um festival com filmes do Studio Ghibli em 2025. A novidade foi revelada durante o Unlock da CCXP 24, evento que acontece nesta terça (3) e quarta-feira (4) na São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista.

O Ghibli Fest reunirá 22 produções do famoso estúdio japonês, contando com filmes notáveis como “O Menino e a Garça”, vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2024, e “A Viagem de Chihiro”, que levou o mesmo prêmio em 2003.

Para Sato, o fato de os animes já estarem disponíveis nos serviços de streaming não será um impeditivo para que as pessoas vejam as produções nas salas de cinema.

“A experiência de assistir numa tela grande dentro do cinema é outra. Por mais que tenha no streaming, a magia do cinema é única”, declarou o executivo durante o painel que celebrava os 40 anos de “Akira”, primeiro anime a chegar aos cinemas brasileiros.

A Sato Company anunciou ainda que trará “Detective Conan: The Million-Dollar Pentagram” para o Brasil em 2025. O 27º longa da franquia é dono da maior bilheteria do Japão em 2024, com US$ 97,5 milhões (cerca de R$ 590 milhões).

“Poucas obras do Studio Ghibli vieram para o cinema. Quando a gente resolveu comprar e apostar, mesmo estando em streaming, é porque a gente acredita que o público que é apaixonado vai querer assistir na sala, na tela grande, com os familiares e amigos.”

Em entrevista à CNN, Sato adiantou que o Ghibli Fest chegará às salas de cinema do Brasil inteiro e estará presente em todos os exibidores.

“É uma proposta nova e a gente está sentando os exibidores para ver se eles entram no projeto com a gente”, declarou o executivo.

