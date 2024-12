Governo e Aleac formam consenso para fixar emendas individuais em R$ 4 milhões, diz deputado

Deputados da base chegaram a um consenso com a equipe financeira do Governo do Estado para aumentar as emendas parlamentares individuais e fixar o valor em R$ 4 milhões para 2025, na Lei Orçamentária Anual (LOA) – a ser votada nesta quinta-feira (12).

VEJA MAIS: Deputados, secretários e outros gestores debatem orçamento de R$ 12 bi para 2025, na Aleac

Até este ano, os deputados dispunham de um recurso individual de R$ 3,6 milhões. “Arredondar para R$ 4 milhões é um consenso entre Aleac e Governo. Foi isso que conversamos em reunião da base com a equipe do Governo”, disse o deputado Tadeu Hassem, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças (COF).

CONFIRA TAMBÉM: Déficit previdenciário do Acre ultrapassa R$ 1 bilhão, e Governo alerta para risco de atrasar pagamentos

Nos bastidores, correm informações que apontam para um desinteresse por parte do Governo em arredondar o valor das emendas. Questionado sobre a situação, Tadeu foi enfático:

“Se tem uma coisa que é competência da Aleac é a votação sobre o orçamento. É responsabilidade nossa e não vamos abrir mão disso. Se há algum desinteresse por parte do Governo, não sabemos. O que sabemos é que temos certeza que vamos fixar o valor em R$ 4 milhões, pois é um entendimento da Casa”, acrescentou o deputado.

Nesta terça-feira, o projeto da LOA será apreciado na COF, quando as emendas também serão discutidas.