Governo Federal divulga calendário do Bolsa Família para 2025 e reforça atualização do CadÚnico

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou nesta semana o calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2025.

Os depósitos ocorrerão nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Em dezembro, os pagamentos serão antecipados devido às comemorações de Natal, começando no dia 18 e encerrando em 23.

O primeiro pagamento do ano está marcado para o dia 20 de janeiro, para beneficiários com NIS de final 1, e seguirá até o dia 31, para aqueles com NIS de final 0. O último pagamento de 2024 ocorrerá no dia 23 de dezembro. O MDS alerta os beneficiários sobre a necessidade de manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) a cada dois anos, especialmente com a nova exigência de biometria, conforme definido no pacote de corte de gastos.

Para atualizar o cadastro, o responsável pela família deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou outro posto de atendimento do CadÚnico. É necessário apresentar os documentos de todos os membros da família e comprovar a renda domiciliar para evitar a perda do benefício. O calendário completo está disponível no site oficial do programa.