Governo informa atraso no pagamento da segunda parcela do 13º salário para professores

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), comunicou nesta terça-feira (19) que um erro de parametrização no sistema causou um atraso no pagamento da segunda parcela do 13º salário para os professores que atuam com aulas complementares.

Em nota oficial, a SEE reconheceu a importância desse pagamento para o planejamento financeiro dos servidores e garantiu que o valor referente às aulas complementares será creditado na conta dos professores no dia 23 de dezembro. A Secretaria afirmou que está tomando as providências necessárias para corrigir a falha e aprimorar os processos, a fim de evitar novos contratempos no futuro.

“Seguimos empenhados em corrigir eventuais falhas e aprimorar nossos processos para garantir mais agilidade e transparência”, declarou Aberson Carvalho, Secretário de Estado de Educação e Cultura.

A SEE agradeceu pela compreensão dos servidores e reiterou seu compromisso com a valorização dos profissionais da educação estadual.

Nota Completa:

Aberson Carvalho

Secretário de Estado de Educação e Cultura