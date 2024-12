Governo lança campanha ‘Diga não a Estranhos’ para a proteção de crianças

O governo do Estado do Acre lançou nesta quinta-feira (12), a campanha “Diga não a Estranhos”, com o objetivo de incentivar crianças a se protegerem em situações perigosas.

Com vídeo demonstrativo, a iniciativa destaca informações para que o publico encontre decisões rápidas para sua proteção, além de orientação para os pais e responsáveis.

“A segurança das nossas crianças é prioridade. Ensine a elas a importância de tomar decisões rápidas e confiáveis em situações perigosas. Nunca aceite doces ou brinquedos de estranhos e, se algo parecer errado, afaste-se imediatamente. Pais e responsáveis, a orientação constante é fundamental para garantir a proteção dos pequenos”, destaca a pasta.

Veja o vídeo: