Grávida de seis meses, acreana perde filho e marido no mesmo dia em acidente fatal na BR-364

Leonilda Mourão, grávida de seis meses, vive um duplo luto nesta quarta-feira (4) após a confirmação da morte do marido, o professor Auricélio Mourão, conhecido como “Lício”. Ele não resistiu aos ferimentos do acidente ocorrido no ramal do Cachoeira, na BR-364, onde a família também perdeu Laio Mourão, de apenas 12 anos.

Auricélio sofreu uma parada cardíaca durante a cirurgia no Hospital de Cruzeiro do Sul, para onde foi levado após o acidente. O corpo do professor deve chegar a Tarauacá por volta das 10h e será velado no Sinteac.

Leonilda é a irmã mais velha de Nataliany Mourão. Elas são parte de uma família de dez irmãos, onde Nataliany é a segunda mais nova e tem um irmão caçula de oito anos.

A coluna Douglas Richer conversou com a influenciadora e Miss Acre, Nataliany Mourão, irmã de Leonilda. Ela descreveu a dor enfrentada pela família: “Muito doloroso. Perdeu o seu único filho e acabou de perder o marido também. Não resistiu na cirurgia. Está inconformada, chorando muito, tadinha. Perdeu tudo que ela mais amava.”

Sobre o sobrinho, Nataliany destacou: “O seu jeito encantador e doce, que era não só comigo, mas com todos, ficará para sempre nas minhas lembranças. Algo que eu vou sempre lembrar é quando ele mostrava minhas fotos pros parentes dele, todo orgulhoso, falando que eu era titia dele.”

O adolescente Laio já está sendo velado na casa dos avós paternos, onde os pais também residiram. O enterro será às 16h no jazigo da família.

De acordo com informações exclusivas enviadas à coluna Douglas Richer, Auricélio estava no centro de Tarauacá para levar Laio para casa e voltaria para buscar Leonilda. Ao tentar acessar o ramal, a motocicleta foi atingida em cheio por uma caminhonete. A moto ficou completamente destruída. A Polícia Civil de Tarauacá investigará as circunstâncias do acidente.