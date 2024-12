Grupo Axé Capoeira encerra atividades de 2024 com mais de 400 capoeiristas na última roda oficial do ano em Rio Branco

A última roda oficial do ano de 2024 do Grupo Axé Capoeira do Acre, em parceria com a Associação Cultural e Desportiva Axé Capoeira do Acre, foi realizada no Centro de Treinamento Axé Capoeira – Acre (CT), na noite deste sábado (21). O evento ocorreu na Rua da Lua, no bairro São Sebastião, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, e contou com a participação de mais de 400 capoeiristas. Foi a maior programação de capoeira realizada neste ano na capital acreana.

A roda de capoeira é o momento mais aguardado pelos capoeiristas para encontrar amigos, jogar, brincar, lutar e mostrar as habilidades adquiridas durante o tempo de treinamento nos núcleos. A última roda contou com a presença de capoeiristas de diversos núcleos de Rio Branco, Epitaciolândia e Brasiléia. Também participaram o Graduado Esquilo, que desenvolve trabalhos com o Grupo Axé Capoeira no Alto Acre, além do Professor Predador, do Instrutor Nunes, do Graduado Bacurim e da Graduada Pimenta.

O Grupo Axé Capoeira desenvolve trabalhos em comunidades carentes desde o ano 2000, utilizando a capoeira como ferramenta de inclusão social. As atividades incluem cursos, palestras, workshops, aulas, aulões, rodas de capoeira, batizados, shows musicais e apresentações de folguedos, como Samba de Roda, Coco de Roda, Maculelê, Samba Reggae, Capoeira Solo e Dança Afro, além da tradicional roda de capoeira.

O evento deste sábado foi marcado pelo intercâmbio cultural, pela troca de experiências e pela convivência harmônica entre os alunos dos núcleos localizados na Baixada, como o Teatro do Barracão, Escola João Paulo II, Escola Marina Vicente Gomes, Escola Governador José Augusto e o Centro de Treinamento Axé Capoeira do Acre, além da Cidade do Povo, com núcleos como o Centro Comunitário da Cidade do Povo, Escola Frei André Maria Ficarelli e Escola Ester Maia. O público total foi de aproximadamente 500 pessoas.

O Grupo Axé Capoeira é uma referência em trabalho social no Acre, com forte atuação nos municípios de Rio Branco, Epitaciolândia e Brasiléia. A organização deixa um legado inestimável de aprendizado e riqueza cultural, promovendo um impacto significativo na inclusão social, especialmente nas periferias.

Para acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelo grupo, basta acessar o Instagram oficial: https://www.instagram.com/axecapoeiraacre.