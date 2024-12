Grupo Candeias promove projeto “Vozes da Capoeira” com premiação para jovens compositores

“Não tem nada mais/ valioso que a capoeira/ não tem, não tem/ meu camarada/ nem ouro, nem prata/ nem diamante, vale mais que a capoeira”. Esses versos cheios da energia do povo que ginga dão ideia do que virá na programação do projeto Vozes da Capoeira marcado para os dias 12, 13 e 14 de dezembro, no Campus Rio Branco do Instituto Federal do Acre (Ifac), localizado no bairro Xavier Maia.

O projeto foi aprovado pelo Edital 08/2024 – Jovens Talentos da Cultura de Rio Branco, lançado pela Prefeitura de Rio Branco/Fundação Garibaldi Brasil (FGB) com financiamento do Governo Federal, por meio da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) do Ministério da Cultura, e recursos da Lei Aldir Blanc.

A proposta apresentada por Ana Carolina Santos, conhecida na capoeira como Instrutora Jade que faz parte do Grupo Candeias de Capoeira e é supervisionada pelo Mestre Saci, Antônio Barbosa da Silva, tem o objetivo de formar novas gerações que atuem na composição e canto da arte-luta capoeira.

“A Capoeira é muito rica e com esse projeto que destaca a musicalidade, nós queremos mostrar a beleza que também existe na parte musical, que nessa poesia se canta a história da resistência da cultura, que nasce no meio do povo. Com os jovens no projeto, a gente quer preparar pessoas para cuidar desse legado”, afirma a instrutora Jade.

O projeto está sob a supervisão do Mestre Saci , referência da capoeira acreana e líder do Grupo Candeias no Acre. Praticante da capoeira desde os anos de 1980, Mestre Saci reforça a importância de cuidar para que as novas gerações assumam compromisso real com a capoeira e destaca a musicalidade como meio de fortalecimento do vínculo do praticante com o significado dessa cultura tão brasileira.

“Se falar em porcentagem, a música é praticamente cem por cento da capoeira, porque a musicalidade envolve tudo, dela vem a magia que é o berimbau, pandeiro, atabaque, a palma ritmada… É dela, da musicalidade, que se cria a emoção das pessoas com a roda de capoeira”, define.

Cledir Amaral, o contramestre Riquinho, também do grupo Candeias que possui letras autorais, estará à frente de oficinas de canto e composição. Ele explica que sobre a musicalidade como fundamento. “Sem ela, a roda fica estéril, o movimento não se desenvolve, ela dá o complemento, a cadência e caracteriza a estética da dança dentro do contexto da luta, no combate ou mesmo como expressão artística e cultural”.

Segundo o contramestre jogadores, cantadores, tocadores de instrumentos, pessoas na roda e até quem assiste acabam envolvidos, primeiro pela musicalidade. Somente depois da conexão criada pela musicalidade, vem o movimento corporal que dá sequência. “A capoeira inicia com a música, dando ritmo e se encerra fazendo sentido com a musicalidade”, finaliza.

As oficinas

O conteúdo das oficinas ficará por conta do contramestre Riquinho e de outra referência da capoeira, Ricardo Rodrigues, o Mestre Matraca, um dos líderes do Grupo Cordão de Ouro no estado. Mestre Matraca compõe e canta na capoeira. Em sua trajetória lançou dois CDs com suas músicas autorais que embalam as rodas no Acre.

Mestre Matraca e o Contramestre Riquinho oferecerão as oficinas aprofundando o aspecto criativo e poético dos participantes, que serão desafiados a fazer suas próprias composições, para serem apresentadas no dia do encerramento.

O fechamento da programação tem como ponto alto a premiação da autoria de composições elaboradas por participantes das oficinas que estejam na faixa etária entre 10 e 30 anos. O terceiro lugar receberá 50 reais, quem ficar em segundo lugar 100 reais e em primeiro lugar, 200 reais.

O público pode participar gratuitamente da programação que ocorre ao longo dos três dias em horários distintos. Inscrições devem ser feitas por meio de mensagem ao perfil @candeiasacre, no Instagram.

Grupo Candeias

Os integrantes que deram origem ao grupo se reuniram pela primeira vez no ano de 1977, mas somente 1991 se adotou o nome pelo qual ficou conhecido. Assim nasceu o Grupo Candeias de Capoeira, sediado em Goiânia (Goiás), atualmente presente em 15 estados: Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Mato Grosso, Tocantins, Brasília, Paraná, Santa Catarina, Acre e Rondônia; e 16 países: EUA, Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Canadá, Portugal, Bélgica, Suíça, Bolívia, Equador, Colômbia, Peru, Argentina.

Projeto Vozes da Capoeira

Local: Ifac-Campus Rio Branco (Bairro Xavier Maia)

Programação

Dia 12/12 (quinta-feira)

18h: Abertura | Palestra: A voz na capoeira (com contramestre Riquinho) | Roda de Capoeira

Dia 13/12 (sexta-feira)

15h30 às 17h30: Oficinas de Composição e Criação musical na Capoeira (com mestre Matraca e contramestre Riquinho)

17h30 às 18h: Intervalo

18h às 20h: Aplicação das composições (com mestre Matraca e contramestre Riquinho)

Dia 14/12 (sábado)

14H30: Premiação Vozes da Capoeira | Apresentação das Composições | Roda de Capoeira