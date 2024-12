História de calango que recebeu ferradas de arraia vence o 1º concurso de mentiras do Acre

A ideia de fazer uma competição de mentiras organizada pelo empresário Antônio Edson da Silva Guimarães, que possui um restaurante na BR-364, entre os rios Crôa e Lagoinha, na zona rural de Cruzeiro do Sul, reuniu mais de 40 competidores.

Segundo o inventor, a iniciativa, que ainda tinha a disputa de tiro de baladeira, buscou unir as pessoas no espaço sem o uso de celulares e sem jogos de internet, apenas para que estas contassem ‘estórias’ e se divertissem sem o aparelho.

O campeonato foi realizado no último domingo (22), e o grande vencedor foi um “causo” de serrador, e não de pescador, sobre a travessia de um Igarapé com arraias.

Elvis Silva Oliveira ganhou R$ 50 com a narrativa para lá de “cabeluda”. De acordo com ele, um “calango atravessou um igarapé muito rápido, mas que a quantidade de arraias era tão grande, que só no rabo do bicho dava pra contar 25 ferradas”. O maior mentiroso jura que é verdade, mas diz que aproveitou o evento para rever amigos e se divertir.

“Isso é coisa que a gente ouve contar, coisa antiga do tempo dos nossos avós. Esse foi um momento com os amigos , de diversão, para descontrair. O torneio é bom também pra gente relembrar aquele tempo de criança com a baladeira. Eu perdi a outra competição de baladeira, mas pro lado da mentira foi maravilha”, relatou.

O campeonato de mentiras e torneio de tiro de baladeira superou as expectativas, com adversários fortes contando seus “causos” e jurando verdade, além de testar suas miras e todos de olho na premiação que foi de R$ 340.

Com o sucesso da ideia, os organizadores já planejam tornar o evento parte do calendário das comemorações na zona rural de Cruzeiro do Sul .

Veja o vídeo: