Homem é encontrado morto um dia após sofrer acidente de trânsito no interior do Acre

O motociclista Carlos Alberto Fernandes de Lima, conhecido popularmente como ‘Dondon’, foi encontrado sem vida na tarde desta quarta-feira (4), no km 21 da BR-317, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações de familiares da vítima, Dondon estava desaparecido desde terça-feira (3), quando saiu de moto e não retornou para casa. Preocupados, os familiares começaram a realizar buscas e a procurar por informações que levassem ao paradeiro da vítima.

Por volta do meio-dia desta quarta-feira, Dondon foi encontrado caído sem vida às margens da BR-317, nas proximidades do Centro de Recuperação Caminho de Luz. A vítima apresentava machucados na região do pescoço e da cabeça, levando a perícia a entender que, provavelmente, o homem tenha quebrado o pescoço durante a queda.

Policiais militares do 5º Batalhão foram acionados e isolaram a área para o trabalho da Perícia de Trânsito. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido por agentes de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) e passou por exames cadavéricos, sendo depois liberado para a família realizar o velório e o sepultamento.

As causas da morte e do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil do município de Brasiléia.