Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (23/12)

PREPARA TEU ÂNIMO

Data estelar: Lua quarto minguante em Libra.

Prepara teu ânimo para uma véspera de Natal regada à Lua Vazia, que vai começar cedo amanhã e só finalizar na madrugada de 25, e quando te digo prepara teu ânimo significo que te munas do maior bom humor da galáxia para encarar as trapalhadas com risadas cristalinas, natalinas, te contrapondo ao mau humor que eventualmente essas possam provocar.

E se por essas coisas boas da vida tua alma ainda confia em que a vida é mágica e se manifesta através dos imprevistos, então essa véspera de Natal te oferecerá novas provas para renovar tua fé nos mistérios da Vida, porém, se por essas coisas ruins da vida tua alma perdeu essa confiança, então serás tu o personagem que se encarregará de provocar as piores trapalhadas, e essas não terão graça nenhuma para ti, ao contrário, te darão razão para te irritares.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Muitas coisas precisariam ser ditas claramente e postas sobre a mesa para refletir com sinceridade. Porém, se há algo que é difícil entre as pessoas é elas serem transparentes entre si. O esforço vale a pena.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ninguém se salva de ter de apertar o cinto de uma ou de outra maneira, e isso é contrastante com as promessas e expectativas que, novamente, são jogadas ao futuro, o qual será sempre incerto, porque é o futuro.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Fazendo a coisa certa, o ambiente será recompensador. Entenda apenas que fazer a coisa certa nem sempre é fazer o que se deseja, às vezes muito pelo contrário, pois, é preciso sacrificar desejos para fazer a coisa certa.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O mal-estar e o bem-estar andam de braços dados nesta parte do caminho, significando que as condições para seu regozijo e para seu desconforto acontecem na mesma sala, com todas as pessoas misturadas. Presença de espírito!

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As limitações não são castigos, mas indicações de que, neste momento, é necessário se circunscrever ao que seja possível, deixando o desejável de lado, por enquanto, evitando assim muitas distrações desgastantes.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os planos são maravilhosos e devem ser levados a sério, sem importar que, no momento atual, pareçam impossíveis. Há um grau elevado de dificuldade para os realizar, mas isso não os torna impossíveis. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O voo deveria ser livre, mas ninguém ainda é destro o suficiente para administrar a liberdade, nem a própria nem muito menos a liberdade das pessoas com que nos relacionamos. Liberdade é a matéria que a humanidade reprova.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Você não precisa levar muito a sério os inconvenientes que acontecerem agora, porque não são ataques pessoais, mas efeitos colaterais de todas as confusões que as pessoas não sabem mais como administrar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O desconforto que certas pessoas provocam só não pode ser expresso abertamente porque há formalidades a serem respeitadas, pelo bem da maior parte das pessoas envolvidas. Porém, é algo difícil de engolir.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As indecisões e indefinições não precisam ser resolvidas todas de uma vez, porque envolvem circunstâncias que não se encontram dentro do seu controle. Aceite e siga em frente, sem resistir a nada do que acontecer.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem tudo que é desejável é possível, e nem tudo que é possível é o que sua alma deseja. Por enquanto, é o que a vida tem disponível para oferecer, e melhor será que sua alma aceite e faça o melhor com o disponível.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Livrar-se de todos os constrangimentos é pedir demais ao momento, mas você pode aproveitar os acontecimentos e endurecer seu coração, sem perder a ternura jamais. É preciso adotar uma postura mais realista diante da vida.