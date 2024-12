Iapen diz que outros 14 detentos tentaram fugir de presídio, mas foram impedidos

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) emitiu uma nota nesta terça-feira (17) para dar mais detalhes sobre a fuga de detentos no Complexo Penitenciário de Rio Branco na madrugada desta terça-feira (17).

CONFIRA: Três detentos fogem do Presídio Francisco de Oliveira Conde durante a madrugada

A nota destaca que a fuga aconteceu no pavilhão A do presídio. Ao todo, 17 detentos tentaram fugir, contudo, sete foram capturados do lado de fora da cela, outros sete foram surpreendidos já do lado externo do pavilhão.

Apenas três conseguiram fugir: Felipe de Souza Ferreira, Gabriel Miranda Gonçalves e Margarido Freire Costa.

O Iapen disse ainda que Polícia Penal e as demais forças de segurança seguem fazendo as buscas.