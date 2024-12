Idosa de 73 anos é encontrada morta dentro de uma rede na própria residência em Rio Branco

A idosa Raimunda Nonata de Souza, de 73 anos, foi encontrada sem vida dentro de uma rede na manhã desta segunda-feira (9), na área de sua residência localizada no Ramal Santa Maria, na região do bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o corpo da idosa foi achado por uma pessoa da família, que chegou à residência e chamou a mulher. Como ela não se mexia nem respondeu ao chamado, a neta entrou na área e percebeu que a avó estava morta. Rapidamente, os moradores ligaram para o Copom e relataram os fatos às autoridades policiais.

Com a denúncia, policiais militares do 2° Batalhão foram ao local indicado e solicitaram a presença da perícia criminal e dos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

A área foi isolada pelos militares, e a perícia realizou os procedimentos no local. O corpo foi resgatado e encaminhado ao IML em Rio Branco, onde serão realizados os exames cadavéricos para que a autópsia determine as causas da morte, aparentemente sem sinais de violência.

Agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda segundo informações de uma filha da idosa, a mãe fazia hemodiálise e, nesta segunda-feira, estava aguardando o carro que a levaria ao hospital para o tratamento. A idosa teria acordado cedo, tomado banho e, em algum momento, caído e batido a cabeça, e depois se deitou na rede e não acordou mais.