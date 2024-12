Um acidente entre uma motocicleta e um ônibus escolar, ocorrido na manhã de segunda-feira (2), no ramal do Granada, zona rural de Acrelândia, no interior do estado, resultou na morte de uma idosa de 72 anos.

O motorista da moto, um jovem de 19 anos, foi encaminhado ao Pronto-Socorro da capital acreana, com o estado de saúde grave. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), afirma que atendeu as vítimas ainda no local, com uma delas tendo sofrido fraturas e escoriações no tórax.

Ainda de acordo com as informações do Samu, a vítima fatal do acidente sofreu diversas fraturas, entre elas nas pernas, coxas e pés. Um grave ferimento também foi identificado em seu antebraço direito.

A mulher chegou a receber os primeiros atendimentos por parte do serviço de atendimento móvel e foi posteriormente encaminhada para a Unidade Mista de Saúde de Acrelândia, entretanto não sobreviveu.

“Ela perdeu muito sangue no local e veio a óbito assim que chegou aqui”, foi o que informou a gerência do hospital, confirmando sua morte instantes após chegar na unidade.