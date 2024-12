Ifac arrecada mais de 770 brinquedos e quase meia toneladas de alimentos em ações para o Natal

Em mais uma ação de Natal, o Instituto Federal do Acre (Ifac) arrecadou mais 770 brinquedos e quase meia tonelada de alimentos. As doações fazem parte da campanha Papai Noel dos Correios, como também de parcerias com o Hospital da Criança e o grupo de Corrida Longão Elite.

Nesta quinta-feira (19.12), o Ifac participou da entrega da campanha Papai Noel dos Correios, na creche municipal Bem-Te-Vi, da qual os servidores do Instituto adortaram as cartinhas. “Esse é um momento de muita felicidade e alegria para todos nós. A campanha Papai Noel dos Correios já faz parte das ações realizadas e abraçadas por nossos servidores. Participar da entrega dos presentes é o fechamento dessa grande parceria que, com certeza, seguirá por muitos e muitos anos”, disse o reitor Fábio Storch.

Realizada há 35 anos, a campanha Papai Noel dos Correios acontece no país, e desde 2010 os alunos de escolas públicas também têm seus pedidos atendidos pelo Papai Noel.

A campanha, além de incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas, e também uma forma de promover a solidariedade. No Acre, mais de 2,3 mil cartinhas foram adotadas. “É com muita alegria que estamos aqui para realizar o pedido de cada crianca da creche Bem-Te-Vi. Nossos agradecimentos a cada um dos padrinhos e madrinhas, que adotaram uma das cartinhas e hoje as crianças têm seus sonhos e pedidos de Natal atendidos”, ressaltou o superintendente dos Correios no Acre, Francisco Ithamar de Souza.

Para a diretora da creche Bem-Te-Vi, Ana Paula da Silva Gomes, a entrega dos presentes foi um momento de gratidão e também realização de sonhos. “Nossos gradecimentos a todos que participaram da campanha Papai Noel dos Correios, trazendo essa magia viva, realizando sonhos. Obrigada também ao Ifac que, junto de seus servidores, atenderam nossas cartinhas respondidas com muito carinho e emoção”.

Na última terça-feira (17.12), a entrega de brinquedos aconteceu no Hospital da Criança. De acordo com a pró-reitora de Extensão, Luana Melo, foram entregues 60 brinquedos na instituição. “Neste ano, ampliamos nossa ação para atender mais pedidos natalinos. E com muita alegria conseguimos todas as doações. Esse sentimento de solidariedade já faz parte do Ifac, que há anos tem cumprido seu papel junto da sociedade”.

Para a coordenadora de Arte, Cultura e Cidadania, Mariete Buriti, é o sentimento de união e parceria que contribui para que o Ifac siga realizando ações como esta. “Este ano contamos com ajuda de diversos servidores que, envoltos desse sentimento de solidariedade, adotaram as cartinhas da campanha Papai Noel dos Correrios e também por meio das doações realizadas em parceria com o grupo de corrida Longão Elite. Somos muito gratos a todos que participaram e fizeram o Natal de mais crianças felizes”.

Além das doações entregues na creche Bem-Te-Vi e no Hospital da Criança, o Ifac ainda atendeu terceirizados e 55 mulheres do Programa Mulheres Mil. Além disso, outros 180 brinquedos serão entregues, nos próximos dias, em uma nova escola de Rio Branco.

Fotos: Manassés Carvalho e Ruan Carvalho/Ifac