Indígena de 60 anos cai de embarcação e morre afogada em rio no interior do Acre

Após 24 horas de buscas, o corpo de uma mulher indígena de 60 anos, que se afogou no Rio Envira, em Feijó, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros neste domingo (15).

A vítima estava em uma embarcação junto de sua família, e se desequilibrou caindo nas águas do rio, quando o barco em que estava cruzou com outro. O acidente aconteceu no último sábado (14).

Com o auxílio de mergulhadores, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prontamente iniciou as buscas pelo corpo da mulher, localizando-o em menos de 24 horas após o afogamento. As circunstâncias do afogamento ainda estão sendo investigadas.