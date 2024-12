Influencer Gisa Custolli aceita contrato do marido com cláusula traição toda semana

Gisa Custolli, 28 anos, revelou nas redes sociais que acaba de assinar um contrato com seu marido, que prevê cirurgia íntima e uma série de traições. Ela é uma das estrelas do mercado de plataformas de conteúdo adulto e fatura alto fazendo o marido de corno. Gisa grava com outros homens, sempre com o consentimento dele.

Uma das cláusulas do documento diz inclusive que o marido deve analisar todos os pretendentes e escolher quem vai ficar com a sua mulher. Eles recebem dezenas de pedidos de sexo casual diariamente. Além disso, tudo deve ser gravado para as plataformas e as ‘traições’ devem acontecer toda semana, obrigatoriamente. Gisa já concordou com tudo e o contrato está valendo.

“Assinei na hora, até porque é nosso fetiche, é nosso estilo de vida. Ele escolhe os caras e eu fico com eles. Pelo contrato não posso me apaixonar, nem me envolver sem ele. E é proibido trisal na vida real. Meu marido gosta de assistir tudo e às vezes grava para mim. Ele sempre escolhe os homens maiores, se é que me entendem”, conta rindo. “No contrato tenho que trair toda semana. Pode ser com fãs, famosos, desconhecidos e até amigos dele”, conta.

Aliás, o casal busca um título inédito: o de maior corno do Brasil. Eles já procuraram o Guinness Book e a categoria será analisada. Até hoje, Gisa já gravou 800 cenas de cuckold – ou fetiche de corno. Segundo ela, publicamente não há qualquer homem para competir com seu marido.

O contrato ainda prevê cirurgia íntima a cada dois anos, tudo bancado pelo próprio marido. A primeira harmonização inclusive já tem data marcada. “Faço nesta sexta. Para não ficar flácida, volto a ficar virgem sempre. Já fiz os exames e está tudo certo. Vou mostrar o resultado em breve para os meus assinantes. Meu marido está todo orgulhoso”, revela.

Em caso de descumprimento, a multa pode chegar a R$ 40 mil. Além disso, a relação pode acabar. Mesmo gravando com outras pessoas, o casal diz que é apaixonado e tudo não passa de tara. “É um amor para a vida toda, nem passa pela nossa cabeça viver separados. Uma coisa é quando o tesão fala mais alto, outra é no nosso dia a dia. Tem amor, cumplicidade, paixão”, garante Gisa.