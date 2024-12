Jorge Viana relembra “bons tempos” de Rio Branco e diz que cidade está se tornando uma “bregalândia”

O ex-governador do Acre, e presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, utilizou suas redes sociais neste sábado (28) para parabenizar o município de Rio Branco por seus 142 anos. Viana aproveitou a oportunidade para tecer duras críticas aos atuais gestores da capital acreana.

Em um texto sucinto, o ex-político afirmou que a cidade já foi referência de urbanismo e infraestrutura, no entanto, em sua opinião, essa não é mais a realidade vivida pela capital do estado do Acre.

“Nasci e me criei em Rio Branco. Hoje nossa cidade completa 142 anos. Nessa fantástica Capital da Amazônia Ocidental procurei demonstrar meu carinho e respeito quando fui prefeito, governador e senador. Há alguns anos nossa cidade era referência de urbanismo, patrimônio histórico, acolhimento, paisagismo, parques, infraestrutura e bons serviços”, disse.

O ex-senador fez questão de ressaltar ainda, que a cidade vive tempos de abandono e afirmou que a cidade está se tornando uma “bregalândia”.

“Era instagramável de todos ângulos, mas agora vivemos tempos sombrios, de abandono e destruição. Meu receio é que sigam transformando nossa querida Rio Branco numa bregalândia! Rio Branco merece respeito! Vamos trabalhar por dias melhores para nossa cidade e para os nossos conterrâneos”, finalizou.