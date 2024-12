Jornalista sofre acidente próximo à Upa e vai para o Pronto-Socorro em estado grave

O jornalista Luiz Jorge Braun de Oliveira, de 61 anos, ficou em estado grave, e o motoboy Tharlison José da Silva Moura, de 27 anos, ficou ferido após um grave acidente de trânsito na madrugada deste sábado (21), nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, na Avenida Sobral, no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o jornalista Jorge Braun trafegava no sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Titan, de cor branca e placa OVG-6H80, quando, de forma inesperada, invadiu a contramão e bateu de frente com o motoboy Tharlison, que trafegava no sentido contrário, bairro-centro, em uma moto modelo Titan, de cor vermelha e placa QWM-3F21.

No impacto, os dois homens foram arremessados no sentido em que trafegavam. Jorge teve uma fratura exposta no braço esquerdo, uma fratura exposta no joelho esquerdo e também uma fratura exposta no fêmur esquerdo. Ainda segunda a equipe de socorristas, o braço do jornalista ficou quebrado em quatro lugares. Ele sofreu ainda um trauma fechado de tórax e um possível traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, precisando ser intubado no local devido ao rebaixamento do nível de consciência e ao desmaio que sofreu. Já o motoboy teve uma fratura exposta no joelho esquerdo.

Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem ouviram o estrondo da colisão e foram até o local para prestar os primeiros atendimentos. Em seguida, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou as ambulâncias de suporte básico (07) e suporte avançado (02) para dar continuidade aos atendimentos. Após serem estabilizados, os dois motociclistas foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco. Luiz Jorge permanece em estado grave, enquanto Tharlison está em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, as motos foram recolhidas, e o trânsito foi liberado nas duas vias.