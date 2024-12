Jovem de 21 anos tenta fugir, mas acaba preso com armas e pote contendo várias drogas

Rafael Freitas Ferreira Coelho, 21 anos, foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na noite desta quarta-feira (4), na Rua Beija-Flor, no bairro Belo Jardim, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares da Força Tática do 2° Batalhão, a guarnição estava em patrulhamento de rotina na região quando avistou um homem em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, ele começou a andar rapidamente e, a todo momento, arrumava algo na cintura e segurava um pote nas mãos.

Quando os militares deram ordem de parada, o suspeito jogou o pote no chão, que continha uma grande quantidade de entorpecentes, e em seguida começou a correr. Os policiais realizaram um cerco e conseguiram interceptar o fugitivo. Na revista pessoal, foi encontrada uma garrucha com dois cartuchos intactos. Retornando ao local do início da perseguição, os policiais encontraram mais uma garrucha, com uma munição intacta dentro da arma.

Dentro do pote estavam 0,46 g de crack, 0,6 g de trouxinhas de cocaína, 20 saquinhos de cocaína com aproximadamente 0,8 g cada, 0,4 g de maconha e 0,22 g de pasta base de cocaína.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Rafael, que foi encaminhado juntamente com as drogas, quatro cartuchos calibre .32 e as duas armas de fogo calibre .32 para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para que as medidas cabíveis fossem tomadas.

Ao ser questionado sobre o motivo de portar duas armas de fogo, Rafael afirmou que fazia parte da facção Bonde dos 13, estava sendo ameaçado por uma facção rival e utilizava as armas para sua própria segurança.