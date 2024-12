Juiz nega pedido de Jay-Z de arquivar processo de estupro de garota de 13 anos

Os esforços de Jay-Z para arquivar um processo que o acusa de estuprar uma garota de 13 anos no ano 2000 foram negados por um juiz, que também concedeu à acusadora, identificada como “Jane Doe”, o direito de prosseguir com o processo de forma anônima, apesar das tentativas da equipe jurídica do magnata do rap para forçar a revelação de sua identidade publicamente.

Jay-Z, cujo nome verdadeiro é Shawn Carter, negou veementemente as acusações.

Em uma decisão publicada na quinta-feira (26), a juíza Analisa Torres escreveu uma sentença contundente, condenando as táticas agressivas dos advogados de Carter ao tentarem arquivar o caso.

“O advogado de Carter, com sua insistente apresentação de moções combativas contendo linguagem inflamatória e ataques pessoais, age de forma inadequada, desperdiçando recursos judiciais e utilizando uma tática que provavelmente não trará benefícios a seu cliente”, afirmou a decisão. “O Tribunal não acelerará o processo judicial apenas porque a defesa exige isso.”

No início deste mês, Doe apresentou uma ação revisada, que havia sido originalmente registrada em outubro, acusando Sean “Diddy” Combs e uma celebridade anônima de tê-la estuprado após o MTV Video Music Awards de 2000. Carter foi nomeado na queixa revisada, tornando-se o primeiro famoso acusado de agressão sexual em conexão com Combs, que se declarou inocente de três acusações federais e aguarda um julgamento criminal. Em sua queixa, Doe alegou que foi drogada na festa antes de ser sexualmente agredida por ambos os homens.

Carter negou repetidamente as acusações e apontou inconsistências na história de Doe, que ela própria admitiu em uma entrevista recente, embora ainda mantenha suas alegações de estupro contra Carter e Combs. Baseando-se nessas inconsistências, o advogado de Carter tomou a medida incomum de pedir ao juiz que acelerasse o arquivamento do caso, alegando que ele é fútil e sem fundamento.

Doe é representada pelo advogado de Houston, Tony Buzbee, que afirmou estar representando pelo menos 120 acusadores de Combs.

O advogado de Carter, Alex Spiro, atacou Buzbee, acusando-o de extorquir seu famoso cliente.

Na decisão da juíza, ela condenou Spiro por fazer tais acusações contra Buzbee, escrevendo: “Desde que o advogado de Carter apareceu neste caso, há dezessete dias, ele apresentou uma série de cartas e moções tentando difamar o caráter do advogado da autora, muitas delas enfatizando a suposta ‘urgência’ deste caso.”

“Embora o advogado de Carter ataque o advogado da autora, alegando uma ‘incapacidade crônica de seguir as regras’, a decisão continuou, ‘o advogado de Carter falhou em seguir as claras regras deste Tribunal.’”

Buzbee disse à CNN por e-mail na quinta-feira: “Os esforços coordenados e desesperados para me atacar como advogado de vítimas alegadas estão falhando.”

A CNN entrou em contato com Spiro para comentar, assim como com outros representantes de Carter.

Na decisão de conceder o direito de Doe prosseguir anonimamente, a juíza escreveu: “O peso dos fatores pende a favor de permitir que a autora permaneça anônima, pelo menos nesta fase da litigação,” mas observou que essa decisão pode ser revista, escrevendo: “Porque o equilíbrio desses fatores certamente mudará à medida que o caso avance, especialmente se e quando as partes entrarem na fase de descoberta, o Tribunal pretende revisar essa decisão em uma data futura.”

A ordem da juíza explicou que os fatores para conceder a Doe o direito de prosseguir anonimamente incluem o fato de que alegações de agressão sexual são “altamente sensíveis,” dado que Doe alegou que Combs e Carter “a drogaram e a estupraram quando ela tinha apenas treze anos,” além da afirmação de Buzbee de que “muitos de seus outros clientes, que apresentaram processos semelhantes contra Sean Combs, alegam ter sido ameaçados por Combs por decidirem falar.”

Os representantes de Combs se recusaram a comentar sobre a decisão da juíza, mas haviam emitido uma declaração anteriormente sobre o caso de Doe. “Esta queixa revisada e a recente ação por extorsão contra o Sr. Buzbee expõem sua enxurrada de processos contra o Sr. Combs pelo que são: artifícios de publicidade descarados, projetados para extrair pagamentos de celebridades que temem que mentiras sejam espalhadas sobre elas, assim como mentiras foram espalhadas sobre o Sr. Combs”, disse a equipe jurídica de Combs, negando que ele tenha agredido sexualmente qualquer pessoa.

Falando com repórteres no início deste mês, o advogado de Carter chamou o caso de Doe de “tudo uma fantasia” e afirmou: “Esperamos que o caso seja arquivado. Se não for, esperamos que tudo isso desmorone.”