Justiça brasileira determina remoção de ‘Million Years Ago’ de Adele após disputa de direitos autorais

A decisão que determinou a remoção de “Million Years Ago”, um dos sucessos do álbum “25” de Adele, trouxe à tona a força da justiça brasileira em casos de plágio musical. Toninho Geraes, renomado compositor brasileiro, alegou que a canção apresenta similaridades notáveis com sua obra “Mulheres”, eternizada na voz de Martinho da Vila. A polêmica evidencia como as questões de direitos autorais ganham relevância no cenário global, ampliando o debate sobre a proteção de patrimônios culturais e artísticos.

A origem do caso: semelhanças melódicas e acusação de plágio

Toninho Geraes entrou com a denúncia no início de 2024, apresentando uma análise técnica que identificava semelhanças estruturais entre as duas músicas. A composição “Mulheres”, lançada em 1995 e amplamente reconhecida como um clássico do samba, traz elementos que, segundo o compositor, são reproduzidos em “Million Years Ago”.

Laudos periciais indicam que a introdução, a progressão melódica e até o tom melancólico das músicas são extremamente similares. Para Toninho, a coincidência vai além do aceitável, sugerindo que a obra de Adele possa ter se inspirado diretamente no samba brasileiro. O processo incluiu evidências como partituras comparativas e análises de áudio realizadas por especialistas na área musical.