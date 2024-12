Lata da castanha está sendo comprada a R$ 50 no interior do Acre

Um dos principais produtos da economia de Sena Madureira relacionado ao extrativismo é a castanha. Todos os anos, uma grande quantidade é coletada na zona rural e comercializada não somente em Sena como também em outros centros.

Vários empresários já estão se organizando em seus armazéns para comprar o produto. Um deles é o senhor Marivaldo, bastante conhecido na região. Conforme informou, via Rádio, o mesmo está comprando a lata da castanha por 50 reais. “Destacamos aos nossos produtores que já estamos na ativa, comprando qualquer quantidade de castanha. Basta nos procurar no armazém do Baba”, comentou.

Para se ter uma ideia, no passado ele comprou mais de 60 mil latas de castanha em Sena Madureira.

Outro morador que está se preparando para a safra é Raimundo Izídio, conhecido como “Pombo roxo”. “Pretendemos iniciar a compra da castanha brevemente. Em 2023, logramos êxito e esperamos que neste ano não seja diferente. Há muitos quebradores de castanha na região”, salientou.

Esses quebradores de castanha, citados por “Pombo roxo”, enfrentam as mais variadas dificuldades dentro da floresta para adquirir o produto e, dessa maneira, conseguir uma renda extra para a família.

A castanha produzida em Sena Madureira é exportada para outros Estados e até mesmo para fora do Brasil.

Por enquanto, a lata está sendo comprada a 50 reais, mas a tendência é que esse valor possa aumentar futuramente.