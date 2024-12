Livro que reúne coletânea sobre a produção cultural de Sena Madureira no sec. XX será lançado nesta segunda-feira

Será realizado na noite desta segunda-feira (9), o lançamento do livro ‘A Produção Cultural do Início do século XX em Sena Madureira (1900 a 1920)’, das autoras Olinda Batista, Marilena Moreira e Waneima Barbosa. O evento ocorre na Livraria Paim, em Rio Branco, a partir das 17h.

A obra faz parte de uma coletânea de pesquisas reunidas pelas docentes, com apoio no início de alunos do curso de Letras da Universidade Federal do Acre (Ufac). De acordo com Olinda Batista, um dos principais objetivos para a idealização da produção foi para que estudantes, outros professores e até mesmo a comunidade do município conheçam suas histórias.

“Quase ninguém estuda a história aqui do Acre e da Amazônia. E nós queremos então deixar registrado esse legado. Inclusive, para o trabalho de pesquisa que reunimos antes de finalizar o livro, só conseguimos as informações em jornais antigos da época. Assim, esse livro reúne crônicas, entrevistas e alguns textos que representam as manifestações artísticas culturais em Sena Madureira”, revelou.

Olinda é professora aposentada da Ufac, possui mestrado e doutorado em Teoria e Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “Buscamos descobrir o que não está nos livros, e deixar registrado para que outras pessoas conheçam tudo de importante que aconteceu aqui, pois, a vida não começou hoje. Nosso Estado tem um passado, e é isso que queremos reviver com este livro”, concluiu.