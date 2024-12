Lotofácil faz o primeiro milionário de dezembro; Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 76 milhões

Um felizardo começou o mês de dezembro com o pé direito — e mais sete dígitos na conta. A Lotofácil fez o primeiro milionário do mês no sorteio do último sábado (30). Enquanto isso, a Quina, da Mega-Sena, da +Milionária acumularam outra vez.

Apenas uma pessoa cravou as quinze dezenas sorteadas no concurso 3257 da Lotofácil.

Veja os números que correram ontem: 01-02-03-05-06-08-09-10-11-13-14-16-19-22-25.

Com uma aposta simples de R$ 3,00 feita no município de Morrinhos, no interior de Goiás, o sortudo vai levar para casa sozinho aproximadamente R$ 1,41 milhão.

Vale destacar que a probabilidade de acertar as 15 dezenas com essa aposta mínima é de 1 em 3,2 milhões.

Outras 256 apostas bateram na trave da Lotofácil e garantiram a faixa de 14 acertos, com direito ao prêmio individual de pouco mais de R$ 1,65 mil.

O próximo sorteio da “fábrica de milionários” da Caixa Econômica Federal está programado para acontecer na próxima segunda-feira (2), com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

O sorteio da Mega-Sena

Enquanto um bilhete tirou a sorte grande na Lotofácil ontem, ninguém cravou os seis números sorteados no último concurso da Mega-Sena.

Confira as dezenas sorteadas no concurso 2802: 17-21-26-28-32-60.

Ainda que ninguém tenha cravado a faixa principal, 36 apostas garantiram em torno de R$ 120,2 mil cada por cinco acertos.

Como nenhuma aposta faturou a bolada principal, o prêmio acumulado da Mega-Sena subiu para R$ 76 milhões. O próximo sorteio acontecerá na noite de terça-feira (3).

Vale lembrar que a Caixa já está recebendo apostas para a Mega da Virada, com sorteio programado para a noite de 31 de dezembro.

O prêmio da loteria especial é estimado em R$ 600 milhões. Isso significa que, mesmo que o valor em jogo da Mega da Virada de 2024 seja dividido entre duas pessoas, será o maior prêmio individual das loterias no Brasil.

No entanto, o prêmio pode ser ainda que os R$ 600 milhões estimados pela Caixa. —Afinal, o montante pode ser ajustado para um valor ainda maior se a demanda for grande.

Vale lembrar que o prêmio da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhador na faixa principal, o valor será distribuído entre os que acertarem cinco dezenas.

Além da Lotofácil e da Mega-Sena

A Quina também acumulou outra vez, já que ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas no concurso 6595. Confira os números que saíram ontem: 03-08-10-14-47.

Mesmo que ninguém tenha levado o prêmio principal, 197 apostas garantiram a faixa dos quatro acertos e embolsaram R$ 3,77 mil cada.

O novo concurso da Quina vai correr amanhã à noite e sorteará um prêmio avaliado em R$ 30 milhões.

Considerada a mais difícil loteria já inventada pela Caixa, a +Milionária voltou a encalhar desde que saiu pela primeira vez no fim de julho de 2024, depois de mais de dois anos sem vencedores.

A loteria acumulou tantas vezes desde os últimos concursos que está oferecendo uma bolada para quem acertar todos os números.

Ninguém acertou o concurso 203 da +Milionária. Na noite de ontem, foram sorteadas as dezenas 01-27-33-41-44-48 e os trevos 1 e 5.

Apesar de ninguém ter acertado a faixa principal, 15 bilhetes garantiram R$ 19,77 mil por cinco acertos e um ou nenhum trevo.

O novo sorteio da +Milionária deve correr na próxima quarta-feira (4) — e o prêmio atualizado chega a R$ 27 milhões.