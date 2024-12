Ludmilla distribui mais de 16 toneladas de alimentos no Rio; veja

A cantora Ludmilla, 29, aproveitou a véspera de Natal para distribuir mais de 16 toneladas de alimentos na comunidade do Lixão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (24).

Nas redes sociais, a artista compartilhou um vídeo registrando as entregas. “Hoje o meu coração transborda gratidão. Neste Natal, tive a oportunidade de fazer a diferença na vida de muitas famílias de Caxias, minha casa, minha raiz”, contou.

“Comprei mais de 16 toneladas de alimentos para doar a quem precisa, e nada me deixa mais feliz e emocionada do que saber que podemos levar esperança para tantas mesas”, continuou.

Ainda no vídeo, Ludmilla disse que sempre fez questão de ajudar, mas nunca quis compartilhar publicamente. “Desta vez, resolvi mostrar porque acredito que o bem pode se espalhar. Se essa atitude inspirar pelo menos uma pessoa, já será um presente enorme”, afirmou.

“Não precisa ser toneladas – cada gesto de generosidade, por menor que pareça, pode mudar uma vida”, garantiu.

Grávida da primeira filha, Brunna Gonçalves, 33, esposa da cantora, também a acompanhou durante as entregas. “Orgulho máximo de você, meu amor! Que atitude linda ver o rostinho das pessoas felizes recebendo as cestas, dizendo que não tinham o que comer no Natal… nossa, sem palavras para o dia de hoje! Muita gratidão mesmo poder proporcionar isso para essas pessoas que tanto precisam”, disse a influenciadora.