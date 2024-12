Lula sanciona lei de Alan Rick que torna Cruzeiro do Sul a Capital Nacional da Farinha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira (23), no Diário Oficial da União, a Lei 15.051/24, que concede à cidade de Cruzeiro do Sul, no Juruá, o título de Capital Nacional da Farinha de Mandioca.

A lei, de autoria do senador Alan Rick (União Brasil), foi aprovada pelo Senado Federal no mês de dezembro. Como justificativa, o autor do projeto ressaltou que a produção da farinha de mandioca é um trabalho tradicional no município e que remonta aos povos indígenas da região, com técnicas artesanais e sabores passados de geração para geração.

Em suas redes sociais o senador Alan Rick celebrou a sanção da lei, destacando o valor do título.

“Agora é lei! Cruzeiro do Sul, a Capital Nacional da Farinha de Mandioca. O reconhecimento deste produto genuinamente acreano, o reconhecimento do trabalho dos nossos produtores, e acima de tudo, valorizando esse produto, para que ele tenha cada vez mais valor agregado no mercado e internacional”, disse.