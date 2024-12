Mais de 200 quilos de maconha são apreendidos na fronteira do Acre com o Peru

Agentes da Polícia Nacional Antidrogas e Aduaneira apreenderam na última quinta-feira (19) aproximadamente 212 quilos de maconha na cidade de Iñapari, em Madre de Dios no Peru, que faz fronteira com o município de Assis Brasil no estado do Acre.

Segundo informações, do General Javier Infante, todo o material entorpecente estava camuflada em caixas de leite da marca Glória, dentro de um caminhão com placa brasileira, que os levava até a região fronteiriça entre os países.

Durante a operação de rotina, pelo menos três pessoas foram capturadas, entre elas está o condutor do caminhão e outro do veículo menor que serviu de “escolta” durante o trajeto